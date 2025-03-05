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Кофе по-болгарски: чем это варненское заведение удивило весь мир

2:26
Еда

Неожиданный успех варненского заведения "43.12" — оно оказалось на 45-м месте в престижном рейтинге "World's 100 Best Coffee Shops". Этот список формировался на основе голосования посетителей, а также тщательной оценки экспертов кофейной индустрии. О высоком статусе рейтинга свидетельствует его публикация в ведущих мировых СМИ, включая CNN.

Завтрак
Фото: flickr.com by Or Hiltch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Завтрак

Где лучшее кофе в мире

Лидером списка стало "Toby's Estate Coffee Roasters" из Сиднея, Австралия. Следом за ним идет американская сеть кофеен из штата Арканзас, а третье место занял "Gota Coffee Experts" в Вене, Австрия. В первую пятерку также вошли заведения из Мельбурна и Осло. Помимо них, в рейтинге представлены кафе из Франции, Колумбии, ЮАР, Греции, Венесуэлы, Перу, Японии, ОАЭ, Словении, Гондураса и других стран.

Чем "43.12" привлекает посетителей

Варненское кафе уже более пяти лет радует гостей в центре города. На своей странице в Facebook оно называет себя местом для "диких горожан". Здесь можно не только насладиться качественным кофе, но и попробовать блюда для позднего завтрака (бранча) или быстро перекусить. Иногда в заведении проходят вечерние мероприятия. Средняя оценка кафе в Google — 4,6 из 5, что подтверждает высокий уровень сервиса и качество продукции.

Как попасть в список лучших

Для включения в рейтинг кофейня может быть номинирована как ее посетителями, так и экспертами отрасли. Итоговая оценка формируется по следующим критериям:

  • 30% — результат публичного онлайн-голосования;
  • 70% — оценка жюри, учитывающего качество кофе и еды, профессионализм бариста, уровень обслуживания, атмосферу, устойчивые практики и инновационность.

Влияние рейтинга на кафе

Попадание в список 100 лучших сразу привлекает внимание кофеманов со всего мира. Например, владельцы "Toby's Estate Coffee Roasters" в Сиднее уже отметили всплеск интереса к заведению и решили организовать бесплатную дегустацию для посетителей.

Уточнения

Болга́рия (болг. България [bɤɫˈgarijɐ]), официально — Респу́блика Болга́рия (болг. Република България [rɛˈpublʲikə bɤɫˈgarijɐ]) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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