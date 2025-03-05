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Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений

2:01
Еда

Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке. Этот вид рыбы обитает исключительно в кристально чистой воде, что позволяет ей оставаться свободной от токсичных загрязнений.

радужная форель
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CohoSmolts.jpg by Cacophony, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
радужная форель

Радужная форель — это не только вкусный, но и полезный продукт. Она содержит значительное количество белка при относительно низком содержании жира, что делает её отличным выбором для тех, кто следит за своим питанием. В 100 граммах сырой форели содержится около 20,5 граммов белка и всего 4,1 грамма жира, сообщает чешское издание Gurmeteka.

Мясо радужной форели богато важными минералами, такими как калий (396 мг), магний (26 мг) и железо (0,9 мг). Кроме того, она является отличным источником витамина D, который особенно важен в холодное время года. В 100 граммах форели содержится 8,5 микрограмм этого витамина, что способствует укреплению костей и иммунной системы.

Омега-3 жирные кислоты, особенно ДГК, содержащиеся в радужной форели, играют важную роль в развитии мозга и поддержании когнитивных функций.

При выборе радужной форели в магазине обратите внимание на её свежесть. Глаза рыбы должны быть выпуклыми и блестящими, а мясо — светлого цвета с нейтральным запахом.

Лучший способ приготовления радужной форели — запекание. Этот метод сохраняет все питательные вещества и придаёт блюду насыщенный вкус.

Радужная форель становится всё более популярным выбором среди тех, кто стремится к здоровому питанию. Она не только вкусная, но и полезная, что делает её идеальным продуктом для включения в рацион.

Уточнения

Мики́жа или ра́дужная форе́ль, или мякижа, или пестряк, или камчатский лосось (также упоминается как камчатская сёмга, но сейчас это название учёные используют для вида Parasalmo penshinensis) (лат. Oncorhynchus mykiss) — рыба семейства лососёвых.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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