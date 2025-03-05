Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке. Этот вид рыбы обитает исключительно в кристально чистой воде, что позволяет ей оставаться свободной от токсичных загрязнений.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CohoSmolts.jpg by Cacophony, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ радужная форель

Радужная форель — это не только вкусный, но и полезный продукт. Она содержит значительное количество белка при относительно низком содержании жира, что делает её отличным выбором для тех, кто следит за своим питанием. В 100 граммах сырой форели содержится около 20,5 граммов белка и всего 4,1 грамма жира, сообщает чешское издание Gurmeteka.

Мясо радужной форели богато важными минералами, такими как калий (396 мг), магний (26 мг) и железо (0,9 мг). Кроме того, она является отличным источником витамина D, который особенно важен в холодное время года. В 100 граммах форели содержится 8,5 микрограмм этого витамина, что способствует укреплению костей и иммунной системы.

Омега-3 жирные кислоты, особенно ДГК, содержащиеся в радужной форели, играют важную роль в развитии мозга и поддержании когнитивных функций.

При выборе радужной форели в магазине обратите внимание на её свежесть. Глаза рыбы должны быть выпуклыми и блестящими, а мясо — светлого цвета с нейтральным запахом.

Лучший способ приготовления радужной форели — запекание. Этот метод сохраняет все питательные вещества и придаёт блюду насыщенный вкус.

Радужная форель становится всё более популярным выбором среди тех, кто стремится к здоровому питанию. Она не только вкусная, но и полезная, что делает её идеальным продуктом для включения в рацион.

Уточнения

Мики́жа или ра́дужная форе́ль, или мякижа, или пестряк, или камчатский лосось (также упоминается как камчатская сёмга, но сейчас это название учёные используют для вида Parasalmo penshinensis) (лат. Oncorhynchus mykiss) — рыба семейства лососёвых.

