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Картошка по-деревенски с хрустящей корочкой: готовим на сковороде

1:44
Еда

Хотите приготовить идеальную жареную картошку с золотистой корочкой и мягкой серединой? Этот простой, но невероятно вкусный рецепт позволит вам почувствовать себя настоящим шеф-поваром и удивить близких потрясающим ароматом!

Жареная картошка
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жареная картошка

Что понадобится

  • Картофель — 650 г
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Куркума — 1\22 ч. л.
  • Паприка — 1\2 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Секреты идеальной жареной картошки

Выбирайте молодую картошку — она дает нежный вкус и тонкую кожицу, которую можно не очищать. Перед нарезкой тщательно промойте клубни и обсушите. Если хотите добиться еще большей хрусткости, замочите нарезанный картофель в холодной воде на 15-20 минут — это избавит от лишнего крахмала.

Процесс приготовления

  1. Разогрейте сковороду (лучше чугунную или с толстым дном) на среднем огне и добавьте растительное масло.
  2. Выложите картофель в один слой — это важно, чтобы он именно жарился, а не тушился.
  3. Обжаривайте, периодически переворачивая, пока кусочки не покроются аппетитной золотистой корочкой.
  4. За 2-3 минуты до готовности добавьте специи, соль и перец.
  5. Перемешайте, чтобы приправы равномерно распределились.
  6. Готовую картошку посыпьте свежей зеленью — укропом или петрушкой. Подавайте горячей, с соусами или в качестве гарнира к мясу.

Этот рецепт — отличный способ наполнить дом уютом и восхитительным ароматом. Наслаждайтесь вкусом и делитесь этим простым, но потрясающим блюдом с родными!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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