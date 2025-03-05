Картошка по-деревенски с хрустящей корочкой: готовим на сковороде

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить идеальную жареную картошку с золотистой корочкой и мягкой серединой? Этот простой, но невероятно вкусный рецепт позволит вам почувствовать себя настоящим шеф-поваром и удивить близких потрясающим ароматом!

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жареная картошка

Что понадобится

Картофель — 650 г

Растительное масло — 3 ст. л.

Куркума — 1\22 ч. л.

Паприка — 1\2 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Секреты идеальной жареной картошки

Выбирайте молодую картошку — она дает нежный вкус и тонкую кожицу, которую можно не очищать. Перед нарезкой тщательно промойте клубни и обсушите. Если хотите добиться еще большей хрусткости, замочите нарезанный картофель в холодной воде на 15-20 минут — это избавит от лишнего крахмала.

Процесс приготовления

Разогрейте сковороду (лучше чугунную или с толстым дном) на среднем огне и добавьте растительное масло. Выложите картофель в один слой — это важно, чтобы он именно жарился, а не тушился. Обжаривайте, периодически переворачивая, пока кусочки не покроются аппетитной золотистой корочкой. За 2-3 минуты до готовности добавьте специи, соль и перец. Перемешайте, чтобы приправы равномерно распределились. Готовую картошку посыпьте свежей зеленью — укропом или петрушкой. Подавайте горячей, с соусами или в качестве гарнира к мясу.

Этот рецепт — отличный способ наполнить дом уютом и восхитительным ароматом. Наслаждайтесь вкусом и делитесь этим простым, но потрясающим блюдом с родными!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

