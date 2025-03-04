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Вкусный восточный суп: готовим насыщенную шурпу по классическому рецепту

2:06
Еда

Хотите удивить домашних блюдом с восточным колоритом? Попробуйте приготовить насыщенную и ароматную шурпу из говядины! Этот суп, популярный в восточной кухне, отличается глубоким вкусом и простотой в приготовлении.

шурпа
Фото: Freepik by Designed by Freepik
шурпа

Ингредиенты:

Говяжья косточка с мясом — 1,5 кг
Вода — 3 л
Лук репчатый — 300 г
Морковь — 250 г
Картофель — 500 г
Болгарский перец — 250 г
Томаты — 250 г
Томатная паста — 1 ст. л.
Чеснок — 6 долек
Соль, черный перец — по вкусу
Молотый кориандр — 1\2 ч. л.
Лавровый лист — 2 шт.

Пошаговый процесс приготовления:

  1. Варим бульон. Поместите говяжью косточку с мясом в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Уберите пену, добавьте целую очищенную луковицу и варите на слабом огне до мягкости мяса.
  2. Подготавливаем мясо. Достаньте косточку, отделите мясо и нарежьте его кусочками. Луковицу удалите. Верните мясо в бульон.
  3. Добавляем овощи. Нарежьте морковь крупными кубиками, лук — толстыми полукольцами. Опустите в бульон и варите 15 минут.
  4. Закладываем перец и картофель. Нарежьте их крупными кусками и добавьте в суп, готовьте еще 20 минут.
  5. Приготовим томатную заправку. Помидоры ошпарьте, снимите кожицу и измельчите в блендере вместе с чесноком. Смешайте с томатной пастой и влейте в суп.
  6. Финальный штрих. Добавьте соль, черный перец, кориандр и лавровый лист. Проварите еще 7 минут, затем выключите огонь и оставьте шурпу настаиваться под крышкой 15 минут.
  7. Подача. Разлейте суп по тарелкам, щедро посыпьте свежей зеленью и наслаждайтесь вкусом!

Уточнения

Шурпа́ (шурба — «суп, бульон») — заправочный суп или мясной бульон у тюркских народов и таджиков, получивший распространение на мусульманском Востоке и у народов, соседних с тюрками и таджиками. 

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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