Вкусный восточный суп: готовим насыщенную шурпу по классическому рецепту

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Хотите удивить домашних блюдом с восточным колоритом? Попробуйте приготовить насыщенную и ароматную шурпу из говядины! Этот суп, популярный в восточной кухне, отличается глубоким вкусом и простотой в приготовлении.

Фото: Freepik by Designed by Freepik шурпа

Ингредиенты:

Говяжья косточка с мясом — 1,5 кг

Вода — 3 л

Лук репчатый — 300 г

Морковь — 250 г

Картофель — 500 г

Болгарский перец — 250 г

Томаты — 250 г

Томатная паста — 1 ст. л.

Чеснок — 6 долек

Соль, черный перец — по вкусу

Молотый кориандр — 1\2 ч. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Пошаговый процесс приготовления:

Варим бульон. Поместите говяжью косточку с мясом в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Уберите пену, добавьте целую очищенную луковицу и варите на слабом огне до мягкости мяса. Подготавливаем мясо. Достаньте косточку, отделите мясо и нарежьте его кусочками. Луковицу удалите. Верните мясо в бульон. Добавляем овощи. Нарежьте морковь крупными кубиками, лук — толстыми полукольцами. Опустите в бульон и варите 15 минут. Закладываем перец и картофель. Нарежьте их крупными кусками и добавьте в суп, готовьте еще 20 минут. Приготовим томатную заправку. Помидоры ошпарьте, снимите кожицу и измельчите в блендере вместе с чесноком. Смешайте с томатной пастой и влейте в суп. Финальный штрих. Добавьте соль, черный перец, кориандр и лавровый лист. Проварите еще 7 минут, затем выключите огонь и оставьте шурпу настаиваться под крышкой 15 минут. Подача. Разлейте суп по тарелкам, щедро посыпьте свежей зеленью и наслаждайтесь вкусом!

Уточнения

Шурпа́ (шурба — «суп, бульон») — заправочный суп или мясной бульон у тюркских народов и таджиков, получивший распространение на мусульманском Востоке и у народов, соседних с тюрками и таджиками.

