Вкусный восточный суп: готовим насыщенную шурпу по классическому рецепту

Хотите удивить домашних блюдом с восточным колоритом? Попробуйте приготовить насыщенную и ароматную шурпу из говядины! Этот суп, популярный в восточной кухне, отличается глубоким вкусом и простотой в приготовлении.
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шурпа
Ингредиенты:
Говяжья косточка с мясом — 1,5 кг Вода — 3 л Лук репчатый — 300 г Морковь — 250 г Картофель — 500 г Болгарский перец — 250 г Томаты — 250 г Томатная паста — 1 ст. л. Чеснок — 6 долек Соль, черный перец — по вкусу Молотый кориандр — 1\2 ч. л. Лавровый лист — 2 шт.
Пошаговый процесс приготовления:
Варим бульон. Поместите говяжью косточку с мясом в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Уберите пену, добавьте целую очищенную луковицу и варите на слабом огне до мягкости мяса.
Подготавливаем мясо. Достаньте косточку, отделите мясо и нарежьте его кусочками. Луковицу удалите. Верните мясо в бульон.
Добавляем овощи. Нарежьте морковь крупными кубиками, лук — толстыми полукольцами. Опустите в бульон и варите 15 минут.
Закладываем перец и картофель. Нарежьте их крупными кусками и добавьте в суп, готовьте еще 20 минут.
Приготовим томатную заправку. Помидоры ошпарьте, снимите кожицу и измельчите в блендере вместе с чесноком. Смешайте с томатной пастой и влейте в суп.
Финальный штрих. Добавьте соль, черный перец, кориандр и лавровый лист. Проварите еще 7 минут, затем выключите огонь и оставьте шурпу настаиваться под крышкой 15 минут.
Подача. Разлейте суп по тарелкам, щедро посыпьте свежей зеленью и наслаждайтесь вкусом!
Уточнения
Шурпа́ (шурба — «суп, бульон») — заправочный суп или мясной бульон у тюркских народов и таджиков, получивший распространение на мусульманском Востоке и у народов, соседних с тюрками и таджиками.