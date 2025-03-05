Домашний луковый хлеб с хрустящей корочкой — аромат сведёт с ума

2:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хоть раз попробуете испечь этот ароматный луковый хлеб, то больше не захотите покупать его в магазине. Во время выпекания по кухне разносится волшебный запах, который собирает всю семью в ожидании горячего, мягкого каравая. А вкус? Он просто восхитителен!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Хлеб

Этот рецепт не требует сложных ингредиентов и доступен даже тем, кто нечасто работает с дрожжевым тестом. Просто следуйте пошаговым инструкциям, и у вас получится воздушный, мягкий хлеб с хрустящей корочкой и приятной сладковатой ноткой обжаренного лука.

Ингредиенты (на 20 порций):

Яйцо — 1 шт.

Масло растительное — 3 ст. л.

Лук репчатый — 3 шт.

Молоко — 1 стакан.

Дрожжи сухие — 8 г.

Сметана — 2 ст. л.

Масло подсолнечное (нерафинированное) — 60 мл.

Соль — 1 ч. л.

Мука — 3 стакана.

Сахар — 1 ст. л.

Как приготовить:

Шаг 1: Опара

Смешайте дрожжи с 1 ст. л. муки. В тёплое молоко добавьте соль, сахар и тщательно размешайте. Всыпьте дрожжи с мукой, перемешайте и оставьте в тёплом месте на 20 минут, чтобы опара "ожила".

Шаг 2: Лук

Очистите и нарежьте лук небольшими кубиками. Обжарьте его в разогретом растительном масле до золотистого цвета (примерно 7 минут). Добавьте щепотку соли и сахара, перемешайте и дайте полностью остыть.

Шаг 3: Тесто

В готовую опару добавьте чуть тёплый лук, яйцо, сметану и половину подсолнечного масла. Тщательно перемешайте. Затем постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая мягкое тесто. В конце добавьте 1 ст. л. масла.

Шаг 4: Подъём теста

Накройте тесто и оставьте на 30 минут. Затем обомните и дайте подняться ещё 15 минут.

Шаг 5: Формирование хлеба

Снова обомните тесто, придайте ему форму шара и выложите на противень с пергаментом. Дайте постоять 15 минут, затем сформируйте каравай.

Шаг 6: Выпекание

Смажьте хлеб оставшимся тёплым маслом, сделайте сверху 3-4 надреза. Выпекайте в разогретой до 200 °С духовке 30 минут. Затем накройте полотенцем и оставьте на 1 час.

Всё! Теперь осталось только насладиться потрясающим ароматом и попробовать этот воздушный, мягкий хлеб с золотистой корочкой.

Уточнения

Францу́зский лу́ковый суп (фр soupe à l'oignon) — лук в бульоне с сыром и гренками (крутонами).

