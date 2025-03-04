Добавьте этот неожиданный ингредиент в тесто — результат поразит

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы когда-нибудь пробовали добавлять газировку в тесто? Звучит странно, но именно этот прием используют профессиональные кондитеры, чтобы добиться воздушной текстуры выпечки.

Фото: commons.wikimedia.org by Fiver, der Hellseher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тёртый пирог

И это лишь один из множества неожиданных кулинарных лайфхаков, которые могут навсегда изменить ваш взгляд на готовку!

Майонез в выпечке? Да, и это работает

Тот самый майонез, который мы привыкли видеть в салатах, может стать секретным ингредиентом в тесте для кексов и бисквитов. Всего одна ложка — и выпечка становится невероятно мягкой и влажной. Секрет в составе: масло и яйца в майонезе работают как естественный разрыхлитель, а уксус делает текстуру воздушной.

Сомневаетесь? Просто попробуйте заменить часть сливочного масла майонезом в любимом рецепте и убедитесь сами!

Картофель — универсальный помощник на кухне

Этот привычный продукт может заменить половину ингредиентов в вашем списке покупок. Например:

Натертый сырой картофель в фарше для котлет удерживает влагу и не дает им разваливаться.

Пюре из отварного картофеля делает крем-супы бархатистыми без использования сливок.

Кто бы мог подумать, что картофель способен так улучшить текстуру блюд?

Газировка для воздушной выпечки

Если заменить молоко в тесте на минеральную воду, оладьи и блины получатся легкими и с тончайшими пузырьками. Этот же прием используют для хрустящих вафель и пышных пончиков.

А добавив стакан газировки в тесто для пиццы, вы получите корж, который будет одновременно хрустящим снаружи и мягким внутри.

Кофе не только для бодрости

Несколько ложек эспрессо в шоколадном соусе или глазури усиливают вкус какао, придавая ему благородную горчинку. А в маринаде для мяса кофе творит настоящие чудеса: он смягчает волокна и придает блюду легкий дымный аромат.

Кухня — это место для экспериментов, где даже самые неожиданные идеи могут превратиться в кулинарные открытия. Попробуйте один из этих лайфхаков уже сегодня — и готовка перестанет быть скучной рутиной!

Уточнения

Вы́печка - общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.