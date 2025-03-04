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Готовлю эти диетические котлеты без масла – невероятно вкусно!

1:31
Еда

Кто сказал, что полезная еда должна быть пресной? С этим рецептом вы забудете о скучных диетах и скучных ограничениях!

Котлеты из капусты
Фото: commons.wikimedia.org by Nickispeaki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Котлеты из капусты

Эти нежные еврейские котлеты всего из трех ингредиентов станут вашим любимым блюдом. Они готовятся без масла, но остаются сочными, а на порцию приходится всего 150 ккал.

Минимум продуктов — максимум вкуса

Для приготовления понадобятся:

  • Куриное филе — 500 г.
  • Две крупные луковицы.
  • Одно яйцо.
  • Соль и перец — по вкусу.

Главный секрет сочности — способ обработки продуктов. Куриное филе мелко рубят ножом, а не прокручивают через мясорубку. Так структура котлет получается воздушной. Лук натирают на терке — это придает фаршу нежность и делает котлеты еще сочнее.

Все ингредиенты перемешивают до однородности, формируют небольшие лепешки и выкладывают на разогретую сковороду с антипригарным покрытием. Масло не требуется — куриный жир, выделяющийся при жарке, придаст румяную корочку.

Как подавать?

Эти котлеты идеально сочетаются с:

  • Зеленым салатом.
  • Тушеными овощами.
  • Цельнозерновым хлебом.

Можно подать их как легкий ужин, взять с собой на перекус или даже удивить гостей на праздничном столе.

Попробуйте — и убедитесь, что вкусная еда и стройная фигура могут идти рука об руку!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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