Готовлю эти диетические котлеты без масла – невероятно вкусно!

Кто сказал, что полезная еда должна быть пресной? С этим рецептом вы забудете о скучных диетах и скучных ограничениях!
Эти нежные еврейские котлеты всего из трех ингредиентов станут вашим любимым блюдом. Они готовятся без масла, но остаются сочными, а на порцию приходится всего 150 ккал.
Для приготовления понадобятся:
Главный секрет сочности — способ обработки продуктов. Куриное филе мелко рубят ножом, а не прокручивают через мясорубку. Так структура котлет получается воздушной. Лук натирают на терке — это придает фаршу нежность и делает котлеты еще сочнее.
Все ингредиенты перемешивают до однородности, формируют небольшие лепешки и выкладывают на разогретую сковороду с антипригарным покрытием. Масло не требуется — куриный жир, выделяющийся при жарке, придаст румяную корочку.
Эти котлеты идеально сочетаются с:
Можно подать их как легкий ужин, взять с собой на перекус или даже удивить гостей на праздничном столе.
Попробуйте — и убедитесь, что вкусная еда и стройная фигура могут идти рука об руку!
Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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