Готовлю эти диетические котлеты без масла – невероятно вкусно!

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто сказал, что полезная еда должна быть пресной? С этим рецептом вы забудете о скучных диетах и скучных ограничениях!

Фото: commons.wikimedia.org by Nickispeaki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Котлеты из капусты

Эти нежные еврейские котлеты всего из трех ингредиентов станут вашим любимым блюдом. Они готовятся без масла, но остаются сочными, а на порцию приходится всего 150 ккал.

Минимум продуктов — максимум вкуса

Для приготовления понадобятся:

Куриное филе — 500 г.

Две крупные луковицы.

Одно яйцо.

Соль и перец — по вкусу.

Главный секрет сочности — способ обработки продуктов. Куриное филе мелко рубят ножом, а не прокручивают через мясорубку. Так структура котлет получается воздушной. Лук натирают на терке — это придает фаршу нежность и делает котлеты еще сочнее.

Все ингредиенты перемешивают до однородности, формируют небольшие лепешки и выкладывают на разогретую сковороду с антипригарным покрытием. Масло не требуется — куриный жир, выделяющийся при жарке, придаст румяную корочку.

Как подавать?

Эти котлеты идеально сочетаются с:

Зеленым салатом.

Тушеными овощами.

Цельнозерновым хлебом.

Можно подать их как легкий ужин, взять с собой на перекус или даже удивить гостей на праздничном столе.

Попробуйте — и убедитесь, что вкусная еда и стройная фигура могут идти рука об руку!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.



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