Лапшевник с творогом — простой рецепт, который вкуснее запеканки

Лапшевник — это классическая запеканка из макарон с творогом, знакомая многим с детства. Он получается мягким, воздушным и в меру сладким, а приготовить его проще простого. В духовке он запекается до румяной корочки, но при желании можно приготовить и на сковороде под крышкой. Такое блюдо идеально подходит для завтрака, полдника или лёгкого ужина и станет отличной альтернативой сырникам или творожной запеканке.
На 8 порций:
Отвариваем лапшу
Вскипятите подсоленную воду и отварите лапшу до состояния "почти готовности". Откиньте на дуршлаг, дайте воде стечь. Добавьте немного сливочного масла и аккуратно перемешайте, чтобы макароны не слиплись.
Готовим творожную массу
Разогрейте духовку до 170 °C. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной пены (около 5 минут).
Добавляем творог и манку
Постепенно, по ложке, вводите творог, продолжая взбивать. Затем тонкой струйкой всыпьте манную крупу и тщательно перемешайте.
Смешиваем с лапшой
Добавьте в творожную массу отваренную лапшу и хорошо перемешайте.
Подготавливаем форму
Форму для запекания смажьте сливочным маслом и присыпьте манной крупой, стряхнув излишки.
Запекаем
Выложите лапшевник в форму, разровняйте верх ложкой, смоченной в воде. Сверху выложите несколько тонких кусочков сливочного масла. Выпекайте около 50 минут, пока не появится румяная корочка. Готовность можно проверить деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.
Подача
Дайте запеканке немного остыть, затем нарежьте порциями. Можно подать со сметаной, мёдом или ягодами.
Количество сахара можно регулировать: если хотите менее сладкий вариант, уменьшите его или замените мёдом.
Лапше́вник — запеканка из домашней лапши с яйцами, творогом или мясом. Аналогичное блюдо из макаронных изделий называется макаронник.
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