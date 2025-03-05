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Лапшевник с творогом — простой рецепт, который вкуснее запеканки

2:28
Еда

Лапшевник — это классическая запеканка из макарон с творогом, знакомая многим с детства. Он получается мягким, воздушным и в меру сладким, а приготовить его проще простого. В духовке он запекается до румяной корочки, но при желании можно приготовить и на сковороде под крышкой. Такое блюдо идеально подходит для завтрака, полдника или лёгкого ужина и станет отличной альтернативой сырникам или творожной запеканке.

Творожная запеканка
Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Творожная запеканка

Какие продукты понадобятся?

На 8 порций:

  • Яичная лапша — 200 г
  • Творог 8% — 400 г
  • Куриные яйца — 4 шт.
  • Сахар-песок — 1 ст. л. (по вкусу)
  • Манная крупа — 4 ст. л.
  • Ванильный сахар — 2 ст. л.
  • Соль — щепотка
  • Сливочное масло — для смазывания формы и запеканки

Как приготовить лапшевник с творогом — пошаговый рецепт

  1. Отвариваем лапшу
    Вскипятите подсоленную воду и отварите лапшу до состояния "почти готовности". Откиньте на дуршлаг, дайте воде стечь. Добавьте немного сливочного масла и аккуратно перемешайте, чтобы макароны не слиплись.

  2. Готовим творожную массу
    Разогрейте духовку до 170 °C. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной пены (около 5 минут).

  3. Добавляем творог и манку
    Постепенно, по ложке, вводите творог, продолжая взбивать. Затем тонкой струйкой всыпьте манную крупу и тщательно перемешайте.

  4. Смешиваем с лапшой
    Добавьте в творожную массу отваренную лапшу и хорошо перемешайте.

  5. Подготавливаем форму
    Форму для запекания смажьте сливочным маслом и присыпьте манной крупой, стряхнув излишки.

  6. Запекаем
    Выложите лапшевник в форму, разровняйте верх ложкой, смоченной в воде. Сверху выложите несколько тонких кусочков сливочного масла. Выпекайте около 50 минут, пока не появится румяная корочка. Готовность можно проверить деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

  7. Подача
    Дайте запеканке немного остыть, затем нарежьте порциями. Можно подать со сметаной, мёдом или ягодами.

Количество сахара можно регулировать: если хотите менее сладкий вариант, уменьшите его или замените мёдом.

Уточнения

Лапше́вник — запеканка из домашней лапши с яйцами, творогом или мясом. Аналогичное блюдо из макаронных изделий называется макаронник.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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