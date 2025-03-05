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Картофельная запеканка с фрикадельками — идеальный ужин для всей семьи

2:10
Еда

Картофельная запеканка — это классика домашней кухни, но в сочетании с фрикадельками она становится ещё вкуснее и удобнее в подаче. Готовые мясные шарики равномерно распределяются в блюде, а сверху их покрывает слоем нежное картофельное пюре и тягучий расплавленный сыр. Такое сочетание превращает запеканку в полноценный обед или ужин, который понравится и взрослым, и детям.

Запеканка с цукини
Фото: flickr.com by anjanettew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запеканка с цукини

Какие продукты понадобятся?

На 4 порции:

  • Картофель — 5 шт.
  • Готовые фрикадельки — 500 г
  • Томатный соус — 4 ст. л.
  • Полутвёрдый сыр — 120 г
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Петрушка — 3-4 веточки

Как приготовить картофельную запеканку с фрикадельками — пошаговый рецепт

  1. Готовим пюре
    Очистите картофель, отварите до мягкости. Слейте воду, оставив 100 мл отвара. Разомните картофель и влейте отвар, затем взбейте миксером на низкой скорости до однородности.

  2. Обжариваем фрикадельки
    В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте фрикадельки до румяной корочки, периодически встряхивая сковороду, чтобы они прожарились равномерно.

  3. Готовим соус
    Разведите томатный соус в 180 мл тёплой воды и влейте в сковороду с фрикадельками. Тушите под крышкой 10 минут.

  4. Собираем запеканку
    Разогрейте духовку до 190 °C. Форму для запекания смажьте маслом, разложите картофельное пюре ровным слоем. Сверху выложите фрикадельки вместе с соусом.

  5. Запекаем
    Поставьте форму в центр духовки и запекайте 20 минут. Затем посыпьте тертым сыром и запекайте ещё 10 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

  6. Подача
    Готовую запеканку украсьте свежей петрушкой и подавайте горячей.

Чтобы запеканка получилась ещё нежнее, можно добавить в картофельное пюре немного сливочного масла или молока.

Уточнения

Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella - "жаренное на сковороде" через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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