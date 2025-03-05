Картофельная запеканка с фрикадельками — идеальный ужин для всей семьи

Картофельная запеканка — это классика домашней кухни, но в сочетании с фрикадельками она становится ещё вкуснее и удобнее в подаче. Готовые мясные шарики равномерно распределяются в блюде, а сверху их покрывает слоем нежное картофельное пюре и тягучий расплавленный сыр. Такое сочетание превращает запеканку в полноценный обед или ужин, который понравится и взрослым, и детям.
На 4 порции:
Готовим пюре
Очистите картофель, отварите до мягкости. Слейте воду, оставив 100 мл отвара. Разомните картофель и влейте отвар, затем взбейте миксером на низкой скорости до однородности.
Обжариваем фрикадельки
В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте фрикадельки до румяной корочки, периодически встряхивая сковороду, чтобы они прожарились равномерно.
Готовим соус
Разведите томатный соус в 180 мл тёплой воды и влейте в сковороду с фрикадельками. Тушите под крышкой 10 минут.
Собираем запеканку
Разогрейте духовку до 190 °C. Форму для запекания смажьте маслом, разложите картофельное пюре ровным слоем. Сверху выложите фрикадельки вместе с соусом.
Запекаем
Поставьте форму в центр духовки и запекайте 20 минут. Затем посыпьте тертым сыром и запекайте ещё 10 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.
Подача
Готовую запеканку украсьте свежей петрушкой и подавайте горячей.
Чтобы запеканка получилась ещё нежнее, можно добавить в картофельное пюре немного сливочного масла или молока.
Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella - "жаренное на сковороде" через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.
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