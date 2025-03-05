Лёгкий рецепт лазаньи с колбасками — запеканка, от которой невозможно оторваться

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Лазанья — одно из самых любимых блюд итальянской кухни, но не всегда хочется тратить на неё много времени. В этом рецепте мы используем всего пять основных ингредиентов, чтобы приготовить сочную, ароматную запеканку с насыщенным вкусом. Два вида соуса — томатный и сливочный — делают блюдо нежным и мягким, а копчёные колбаски добавляют пикантную нотку.

Фото: commons.wikimedia.org by FloGalsen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лазанья

Какие продукты понадобятся?

На 4 порции:

Листы лазаньи — 8 шт.

— 8 шт. Копчёные колбаски — 300 г

— 300 г Томатный соус — 4 ст. л.

— 4 ст. л. Сливки 20% — 200 мл

— 200 мл Сыр моцарелла — 200 г

— 200 г Сливочное масло — 50 г + для смазывания формы

— 50 г + для смазывания формы Мука — 1 ст. л.

— 1 ст. л. Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить лазанью с копчёными колбасками — пошаговый рецепт

Подготовка ингредиентов

Разогрейте духовку до 200 °C. Форму для запекания (размером примерно 20x30 см) смажьте сливочным маслом. Колбаски нарежьте кружками, моцареллу натрите на тёрке. Готовим сливочный соус

В сковороде растопите 50 г сливочного масла, добавьте муку и обжаривайте 2 минуты до кремового оттенка. Влейте сливки, помешивайте, пока соус не загустеет. Приправьте солью и свежемолотым перцем. Собираем лазанью Вылейте треть сливочного соуса на дно формы.

Выложите 4 листа лазаньи.

Смажьте их томатным соусом, разложите колбаски, полейте сливочным соусом.

Повторите слои.

Верхние листы полейте остатками соуса и посыпьте моцареллой. Запекаем

Накройте форму фольгой и запекайте 20 минут. Затем снимите фольгу и оставьте в духовке ещё на 20 минут до румяной корочки. Подача

Нарежьте лазанью порциями и подавайте горячей.

Чтобы лазанья выглядела эффектно, готовьте её в красивой форме для запекания и подавайте прямо в ней — это сделает ужин ещё уютнее.

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

