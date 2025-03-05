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Лёгкий рецепт лазаньи с колбасками — запеканка, от которой невозможно оторваться

2:13
Еда

Лазанья — одно из самых любимых блюд итальянской кухни, но не всегда хочется тратить на неё много времени. В этом рецепте мы используем всего пять основных ингредиентов, чтобы приготовить сочную, ароматную запеканку с насыщенным вкусом. Два вида соуса — томатный и сливочный — делают блюдо нежным и мягким, а копчёные колбаски добавляют пикантную нотку.

Лазанья
Фото: commons.wikimedia.org by FloGalsen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лазанья

Какие продукты понадобятся?

На 4 порции:

  • Листы лазаньи — 8 шт.
  • Копчёные колбаски — 300 г
  • Томатный соус — 4 ст. л.
  • Сливки 20% — 200 мл
  • Сыр моцарелла — 200 г
  • Сливочное масло — 50 г + для смазывания формы
  • Мука — 1 ст. л.
  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить лазанью с копчёными колбасками — пошаговый рецепт

  1. Подготовка ингредиентов
    Разогрейте духовку до 200 °C. Форму для запекания (размером примерно 20x30 см) смажьте сливочным маслом. Колбаски нарежьте кружками, моцареллу натрите на тёрке.

  2. Готовим сливочный соус
    В сковороде растопите 50 г сливочного масла, добавьте муку и обжаривайте 2 минуты до кремового оттенка. Влейте сливки, помешивайте, пока соус не загустеет. Приправьте солью и свежемолотым перцем.

  3. Собираем лазанью

    • Вылейте треть сливочного соуса на дно формы.
    • Выложите 4 листа лазаньи.
    • Смажьте их томатным соусом, разложите колбаски, полейте сливочным соусом.
    • Повторите слои.
    • Верхние листы полейте остатками соуса и посыпьте моцареллой.

  4. Запекаем
    Накройте форму фольгой и запекайте 20 минут. Затем снимите фольгу и оставьте в духовке ещё на 20 минут до румяной корочки.

  5. Подача
    Нарежьте лазанью порциями и подавайте горячей.

Чтобы лазанья выглядела эффектно, готовьте её в красивой форме для запекания и подавайте прямо в ней — это сделает ужин ещё уютнее.

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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