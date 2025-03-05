Лёгкий рецепт лазаньи с колбасками — запеканка, от которой невозможно оторваться

Лазанья — одно из самых любимых блюд итальянской кухни, но не всегда хочется тратить на неё много времени. В этом рецепте мы используем всего пять основных ингредиентов, чтобы приготовить сочную, ароматную запеканку с насыщенным вкусом. Два вида соуса — томатный и сливочный — делают блюдо нежным и мягким, а копчёные колбаски добавляют пикантную нотку.
На 4 порции:
Подготовка ингредиентов
Разогрейте духовку до 200 °C. Форму для запекания (размером примерно 20x30 см) смажьте сливочным маслом. Колбаски нарежьте кружками, моцареллу натрите на тёрке.
Готовим сливочный соус
В сковороде растопите 50 г сливочного масла, добавьте муку и обжаривайте 2 минуты до кремового оттенка. Влейте сливки, помешивайте, пока соус не загустеет. Приправьте солью и свежемолотым перцем.
Собираем лазанью
Запекаем
Накройте форму фольгой и запекайте 20 минут. Затем снимите фольгу и оставьте в духовке ещё на 20 минут до румяной корочки.
Подача
Нарежьте лазанью порциями и подавайте горячей.
Чтобы лазанья выглядела эффектно, готовьте её в красивой форме для запекания и подавайте прямо в ней — это сделает ужин ещё уютнее.
Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.
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