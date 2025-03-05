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Эти котлеты заменят мясные — питательные и лёгкие в приготовлении

2:01
Еда

Эти котлеты — отличный вариант для тех, кто хочет разнообразить своё меню полезными и сытными блюдами. Благодаря сочетанию чечевицы, капусты и моркови они получаются удивительно нежными и ароматными. Простые ингредиенты, минимум времени — и у вас на столе питательное блюдо, которое можно подать с любым гарниром или просто с салатом.

Котлеты
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Какие продукты понадобятся?

На 4 порции:

  • Чечевица — 1,5 стакана
  • Капуста — 400 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Как приготовить чечевичные котлеты — пошаговый рецепт

  1. Подготавливаем чечевицу
    Хорошо промойте чечевицу и замочите её на ночь. Утром слейте воду, залейте свежей, доведите до кипения и варите 5-10 минут. Откиньте на дуршлаг, дайте стечь лишней жидкости, затем измельчите в мясорубке или блендере.

  2. Готовим овощную основу
    Лук нарежьте, морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте нашинкованную капусту, слегка обжарьте, затем влейте немного воды, накройте крышкой и тушите 10 минут. Остудите и пропустите через мясорубку.

  3. Формируем котлеты
    Соедините овощную массу с измельчённой чечевицей, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Сформируйте небольшие котлетки.

  4. Жарим до румяной корочки
    Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте котлеты с обеих сторон до аппетитной золотистой корочки.

  5. Подача
    Подавать котлеты можно с овощным салатом, соусом или любимым гарниром.

Чтобы сделать котлеты ещё более питательными, добавьте немного панировочных сухарей или манки — они удержат влагу и придадут им приятную текстуру.

Уточнения

Чечевица пищевая или Чечевица обыкновенная, или Чечевица культурная (лат. Lens culinaris) — травянистое растение; вид рода Чечевица (Lens) семейства Бобовые (Fabaceae).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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