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Просто, быстро и очень вкусно — макароны по-флотски с пикантным томатным соусом

2:02
Еда

Макароны по-флотски любят за простоту, сытность и доступные ингредиенты. В этом рецепте мы добавляем томатную пасту, которая придаёт блюду насыщенный вкус и лёгкую кислинку. А чтобы не усложнять процесс, используем мясной фарш — он готовится быстрее, чем отварная говядина, но не уступает ей по вкусу. Получается идеально — минимум усилий, максимум удовольствия.

Спагетти в томатном соусе
Фото: commons.wikimedia.org by Silvimelo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спагетти в томатном соусе

Какие продукты понадобятся?

На 4 порции:

  • Мясной фарш - 600 г
  • Спагетти - 300 г
  • Репчатый лук - 100 г
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Томатная паста - 2 ст. л.
  • Растительное масло - 2 ст. л.
  • Соль, чёрный молотый перец - по вкусу

Как приготовить макароны по-флотски — пошаговый рецепт

  1. Готовим основу
    Очистите и мелко нарежьте лук, чеснок раздавите и порубите.

  2. Обжариваем овощи
    В сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте лук и чеснок на среднем огне до золотистого цвета, постоянно помешивая.

  3. Добавляем фарш
    Выложите фарш в сковороду, разбивая комочки лопаткой. Обжаривайте 10 минут, пока мясо не изменит цвет.

  4. Готовим соус
    Добавьте томатную пасту, перемешайте, влейте 150 мл воды, приправьте солью и перцем. Тушите 10 минут, пока соус не загустеет.

  5. Варим макароны
    Вскипятите 3 литра воды, посолите, отварите спагетти до готовности по инструкции. Откиньте на дуршлаг.

  6. Собираем блюдо
    Переложите макароны в сковороду с фаршем, хорошо перемешайте и прогрейте 2 минуты.

  7. Подача
    Разложите по тарелкам. Можно посыпать тертым сыром и добавить свежую зелень.

Для более насыщенного вкуса попробуйте заменить воду в соусе бульоном или добавить немного сахара, чтобы сбалансировать кислотность томатов.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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