Просто, быстро и очень вкусно — макароны по-флотски с пикантным томатным соусом

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Макароны по-флотски любят за простоту, сытность и доступные ингредиенты. В этом рецепте мы добавляем томатную пасту, которая придаёт блюду насыщенный вкус и лёгкую кислинку. А чтобы не усложнять процесс, используем мясной фарш — он готовится быстрее, чем отварная говядина, но не уступает ей по вкусу. Получается идеально — минимум усилий, максимум удовольствия.

Фото: commons.wikimedia.org by Silvimelo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Спагетти в томатном соусе

Какие продукты понадобятся?

На 4 порции:

Мясной фарш - 600 г

- 600 г Спагетти - 300 г

- 300 г Репчатый лук - 100 г

- 100 г Чеснок - 2 зубчика

- 2 зубчика Томатная паста - 2 ст. л.

- 2 ст. л. Растительное масло - 2 ст. л.

- 2 ст. л. Соль, чёрный молотый перец - по вкусу

Как приготовить макароны по-флотски — пошаговый рецепт

Готовим основу

Очистите и мелко нарежьте лук, чеснок раздавите и порубите. Обжариваем овощи

В сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте лук и чеснок на среднем огне до золотистого цвета, постоянно помешивая. Добавляем фарш

Выложите фарш в сковороду, разбивая комочки лопаткой. Обжаривайте 10 минут, пока мясо не изменит цвет. Готовим соус

Добавьте томатную пасту, перемешайте, влейте 150 мл воды, приправьте солью и перцем. Тушите 10 минут, пока соус не загустеет. Варим макароны

Вскипятите 3 литра воды, посолите, отварите спагетти до готовности по инструкции. Откиньте на дуршлаг. Собираем блюдо

Переложите макароны в сковороду с фаршем, хорошо перемешайте и прогрейте 2 минуты. Подача

Разложите по тарелкам. Можно посыпать тертым сыром и добавить свежую зелень.

Для более насыщенного вкуса попробуйте заменить воду в соусе бульоном или добавить немного сахара, чтобы сбалансировать кислотность томатов.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий.

