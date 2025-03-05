Просто, быстро и очень вкусно — макароны по-флотски с пикантным томатным соусом

Макароны по-флотски любят за простоту, сытность и доступные ингредиенты. В этом рецепте мы добавляем томатную пасту, которая придаёт блюду насыщенный вкус и лёгкую кислинку. А чтобы не усложнять процесс, используем мясной фарш — он готовится быстрее, чем отварная говядина, но не уступает ей по вкусу. Получается идеально — минимум усилий, максимум удовольствия.
На 4 порции:
Готовим основу
Очистите и мелко нарежьте лук, чеснок раздавите и порубите.
Обжариваем овощи
В сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте лук и чеснок на среднем огне до золотистого цвета, постоянно помешивая.
Добавляем фарш
Выложите фарш в сковороду, разбивая комочки лопаткой. Обжаривайте 10 минут, пока мясо не изменит цвет.
Готовим соус
Добавьте томатную пасту, перемешайте, влейте 150 мл воды, приправьте солью и перцем. Тушите 10 минут, пока соус не загустеет.
Варим макароны
Вскипятите 3 литра воды, посолите, отварите спагетти до готовности по инструкции. Откиньте на дуршлаг.
Собираем блюдо
Переложите макароны в сковороду с фаршем, хорошо перемешайте и прогрейте 2 минуты.
Подача
Разложите по тарелкам. Можно посыпать тертым сыром и добавить свежую зелень.
Для более насыщенного вкуса попробуйте заменить воду в соусе бульоном или добавить немного сахара, чтобы сбалансировать кислотность томатов.
Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий.
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