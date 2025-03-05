Борщ, который согревает душу, и мягкие пампушки с чесноком — идеальное сочетание

3:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Какой борщ без пампушек? Эта золотистая, мягкая выпечка с ароматом чеснока делает вкус первого блюда еще насыщеннее. А самое приятное — пока варится борщ, можно успеть приготовить и пампушки, чтобы подать их свежими, румяными, только что из духовки. Делимся пошаговым рецептом, который поможет создать настоящий гастрономический шедевр.

Фото: www.flickr.com by лиз Уэст из Боксборо, Массачусетс, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Борщ

Что понадобится?

На 6 порций борща:

Свекла — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Картофель — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Белокочанная капуста — 0,5 кочана

Помидоры — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Растительное масло — 100 мл

Соль, сахар, уксус, перец, лавровый лист — по вкусу

Для пампушек:

Пшеничная мука — 250 г

Молоко или вода — 0,5 стакана

Сухие дрожжи — 6 г

Сахар — 0,5 ст. л.

Соль — по вкусу

Масло сливочное — 1 ст. л. (или 1,5 ст. л. растительного для постного варианта)

Яйцо — 1 шт. (в постном варианте можно заменить крепким чаем)

Кунжут — горсть

Чеснок — 4 зубчика

Растительное масло — 2 ст. л.

Пошаговый рецепт борща с пампушками

Готовим основу борща

Очистите овощи, нарежьте свеклу, морковь, картофель и лук тонкой соломкой. Нашинкуйте капусту. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу, нарежьте кубиками. Вскипятите воду в кастрюле, добавьте картофель и капусту, варите на слабом огне. Делаем зажарку

Обжарьте лук и морковь 5 минут, добавьте половину свеклы, уксус и сахар, тушите 10 минут. Оставшуюся свеклу залейте кипятком с уксусом — этот сок в конце придаст борщу насыщенный цвет. Соединяем ингредиенты

В сковороду к овощам добавьте нарезанные помидоры, посолите, поперчите и тушите под крышкой 20 минут. Переложите зажарку в кастрюлю, добавьте лавровый лист, доведите до кипения и снимите пену. Вмешайте чеснок, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут. Влейте свекольный сок для красивого цвета. Готовим тесто для пампушек

Разведите дрожжи в подогретом молоке, добавьте сахар, соль, масло и муку. Замесите тесто, оставьте под плёнкой на 20 минут. Формируем и выпекаем пампушки

Разогрейте духовку до 190 °C. Противень застелите пергаментом. Сформируйте из теста шарики, выложите их, оставьте на 30 минут. Взбейте яйцо и смажьте булочки, посыпьте кунжутом. Выпекайте 20 минут. Финальный штрих

Взбейте растительное масло с чесноком. Горячие пампушки сразу смажьте чесночным маслом. Подавайте с ароматным борщом.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.



