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Борщ, который согревает душу, и мягкие пампушки с чесноком — идеальное сочетание

3:13
Еда

Какой борщ без пампушек? Эта золотистая, мягкая выпечка с ароматом чеснока делает вкус первого блюда еще насыщеннее. А самое приятное — пока варится борщ, можно успеть приготовить и пампушки, чтобы подать их свежими, румяными, только что из духовки. Делимся пошаговым рецептом, который поможет создать настоящий гастрономический шедевр.

Борщ
Фото: www.flickr.com by лиз Уэст из Боксборо, Массачусетс, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Борщ

Что понадобится?

На 6 порций борща:

  • Свекла — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Картофель — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Белокочанная капуста — 0,5 кочана
  • Помидоры — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Растительное масло — 100 мл
  • Соль, сахар, уксус, перец, лавровый лист — по вкусу

Для пампушек:

  • Пшеничная мука — 250 г
  • Молоко или вода — 0,5 стакана
  • Сухие дрожжи — 6 г
  • Сахар — 0,5 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Масло сливочное — 1 ст. л. (или 1,5 ст. л. растительного для постного варианта)
  • Яйцо — 1 шт. (в постном варианте можно заменить крепким чаем)
  • Кунжут — горсть
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Растительное масло — 2 ст. л.

Пошаговый рецепт борща с пампушками

  1. Готовим основу борща
    Очистите овощи, нарежьте свеклу, морковь, картофель и лук тонкой соломкой. Нашинкуйте капусту. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу, нарежьте кубиками. Вскипятите воду в кастрюле, добавьте картофель и капусту, варите на слабом огне.

  2. Делаем зажарку
    Обжарьте лук и морковь 5 минут, добавьте половину свеклы, уксус и сахар, тушите 10 минут. Оставшуюся свеклу залейте кипятком с уксусом — этот сок в конце придаст борщу насыщенный цвет.

  3. Соединяем ингредиенты
    В сковороду к овощам добавьте нарезанные помидоры, посолите, поперчите и тушите под крышкой 20 минут. Переложите зажарку в кастрюлю, добавьте лавровый лист, доведите до кипения и снимите пену. Вмешайте чеснок, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут. Влейте свекольный сок для красивого цвета.

  4. Готовим тесто для пампушек
    Разведите дрожжи в подогретом молоке, добавьте сахар, соль, масло и муку. Замесите тесто, оставьте под плёнкой на 20 минут.

  5. Формируем и выпекаем пампушки
    Разогрейте духовку до 190 °C. Противень застелите пергаментом. Сформируйте из теста шарики, выложите их, оставьте на 30 минут. Взбейте яйцо и смажьте булочки, посыпьте кунжутом. Выпекайте 20 минут.

  6. Финальный штрих
    Взбейте растительное масло с чесноком. Горячие пампушки сразу смажьте чесночным маслом. Подавайте с ароматным борщом.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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