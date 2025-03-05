Борщ, который согревает душу, и мягкие пампушки с чесноком — идеальное сочетание

Какой борщ без пампушек? Эта золотистая, мягкая выпечка с ароматом чеснока делает вкус первого блюда еще насыщеннее. А самое приятное — пока варится борщ, можно успеть приготовить и пампушки, чтобы подать их свежими, румяными, только что из духовки. Делимся пошаговым рецептом, который поможет создать настоящий гастрономический шедевр.
На 6 порций борща:
Для пампушек:
Готовим основу борща
Очистите овощи, нарежьте свеклу, морковь, картофель и лук тонкой соломкой. Нашинкуйте капусту. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу, нарежьте кубиками. Вскипятите воду в кастрюле, добавьте картофель и капусту, варите на слабом огне.
Делаем зажарку
Обжарьте лук и морковь 5 минут, добавьте половину свеклы, уксус и сахар, тушите 10 минут. Оставшуюся свеклу залейте кипятком с уксусом — этот сок в конце придаст борщу насыщенный цвет.
Соединяем ингредиенты
В сковороду к овощам добавьте нарезанные помидоры, посолите, поперчите и тушите под крышкой 20 минут. Переложите зажарку в кастрюлю, добавьте лавровый лист, доведите до кипения и снимите пену. Вмешайте чеснок, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут. Влейте свекольный сок для красивого цвета.
Готовим тесто для пампушек
Разведите дрожжи в подогретом молоке, добавьте сахар, соль, масло и муку. Замесите тесто, оставьте под плёнкой на 20 минут.
Формируем и выпекаем пампушки
Разогрейте духовку до 190 °C. Противень застелите пергаментом. Сформируйте из теста шарики, выложите их, оставьте на 30 минут. Взбейте яйцо и смажьте булочки, посыпьте кунжутом. Выпекайте 20 минут.
Финальный штрих
Взбейте растительное масло с чесноком. Горячие пампушки сразу смажьте чесночным маслом. Подавайте с ароматным борщом.
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
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