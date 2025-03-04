Хотите удивить гостей? Эти паштеты станут хитом праздничного стола

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Почему бы не разнообразить меню сразу четырьмя разными вкусами? Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто любит оригинальные закуски. Паштеты из красной фасоли, авокадо, чечевицы и баклажана не только вкусны, но и эффектно смотрятся на столе. Они идеально подходят для праздничных приёмов и точно привлекут внимание даже самых привередливых дегустаторов, включая детей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Намазка на бутерброды

Что понадобится для приготовления?

На 16 порций:

Красная фасоль (отварная) — 400 г

Соус "Сладкий чили" — 3-4 ст. л.

Авокадо — 400 г

Оливковое масло extra virgin — 8 ст. л.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Желтая чечевица (отварная) — 400 г

Соевый соус — 2-3 ст. л.

Куркума — щепотка

Баклажаны — 400 г

Кунжут — 2-3 щепотки

Бородинский хлеб — 400-600 г

Паприка, соль — по вкусу

Как приготовить четыре вида паштета — пошаговый рецепт

Фасолевый паштет

Измельчите в блендере отварную фасоль, добавьте соус "Сладкий чили" и соль, перемешайте до однородности. Авокадовый паштет

Разомните мякоть авокадо, добавьте немного масла, лимонный сок и соль. Взбейте до кремовой текстуры. Чечевичный паштет

Измельчите отварную чечевицу в блендере, добавьте соевый соус, куркуму и соль. Перемешайте. Баклажановый паштет

Запеките баклажаны до мягкости, нарежьте мякоть, добавьте масло, соль и кунжут, хорошо перемешайте. Готовим тосты

Нарежьте бородинский хлеб треугольниками и подсушите в духовке. Подача

Разложите паштеты по пиалам, посыпьте паприкой и подавайте с тостами.

Если у вас нет времени на варку фасоли, можно использовать консервированную. Просто промойте её в холодной воде перед приготовлением.

Уточнения

Паште́т (нем. Pastete - "паштет, пирожок", "оболочка из теста преимущественно цилиндрической формы для пикантного рагу, блюдо из рубленого мяса, дичи или рыбы, запечённое в оболочке из теста или сервированное в террине") — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.

