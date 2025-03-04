Хотите удивить гостей? Эти паштеты станут хитом праздничного стола

Почему бы не разнообразить меню сразу четырьмя разными вкусами? Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто любит оригинальные закуски. Паштеты из красной фасоли, авокадо, чечевицы и баклажана не только вкусны, но и эффектно смотрятся на столе. Они идеально подходят для праздничных приёмов и точно привлекут внимание даже самых привередливых дегустаторов, включая детей.
На 16 порций:
Фасолевый паштет
Измельчите в блендере отварную фасоль, добавьте соус "Сладкий чили" и соль, перемешайте до однородности.
Авокадовый паштет
Разомните мякоть авокадо, добавьте немного масла, лимонный сок и соль. Взбейте до кремовой текстуры.
Чечевичный паштет
Измельчите отварную чечевицу в блендере, добавьте соевый соус, куркуму и соль. Перемешайте.
Баклажановый паштет
Запеките баклажаны до мягкости, нарежьте мякоть, добавьте масло, соль и кунжут, хорошо перемешайте.
Готовим тосты
Нарежьте бородинский хлеб треугольниками и подсушите в духовке.
Подача
Разложите паштеты по пиалам, посыпьте паприкой и подавайте с тостами.
Если у вас нет времени на варку фасоли, можно использовать консервированную. Просто промойте её в холодной воде перед приготовлением.
Паште́т (нем. Pastete - "паштет, пирожок", "оболочка из теста преимущественно цилиндрической формы для пикантного рагу, блюдо из рубленого мяса, дичи или рыбы, запечённое в оболочке из теста или сервированное в террине") — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.
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