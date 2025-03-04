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Хотите удивить гостей? Эти паштеты станут хитом праздничного стола

2:05
Еда

Почему бы не разнообразить меню сразу четырьмя разными вкусами? Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто любит оригинальные закуски. Паштеты из красной фасоли, авокадо, чечевицы и баклажана не только вкусны, но и эффектно смотрятся на столе. Они идеально подходят для праздничных приёмов и точно привлекут внимание даже самых привередливых дегустаторов, включая детей.

Намазка на бутерброды
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Намазка на бутерброды

Что понадобится для приготовления?

На 16 порций:

  • Красная фасоль (отварная) — 400 г
  • Соус "Сладкий чили" — 3-4 ст. л.
  • Авокадо — 400 г
  • Оливковое масло extra virgin — 8 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ч. л.
  • Желтая чечевица (отварная) — 400 г
  • Соевый соус — 2-3 ст. л.
  • Куркума — щепотка
  • Баклажаны — 400 г
  • Кунжут — 2-3 щепотки
  • Бородинский хлеб — 400-600 г
  • Паприка, соль — по вкусу

Как приготовить четыре вида паштета — пошаговый рецепт

  1. Фасолевый паштет
    Измельчите в блендере отварную фасоль, добавьте соус "Сладкий чили" и соль, перемешайте до однородности.

  2. Авокадовый паштет
    Разомните мякоть авокадо, добавьте немного масла, лимонный сок и соль. Взбейте до кремовой текстуры.

  3. Чечевичный паштет
    Измельчите отварную чечевицу в блендере, добавьте соевый соус, куркуму и соль. Перемешайте.

  4. Баклажановый паштет
    Запеките баклажаны до мягкости, нарежьте мякоть, добавьте масло, соль и кунжут, хорошо перемешайте.

  5. Готовим тосты
    Нарежьте бородинский хлеб треугольниками и подсушите в духовке.

  6. Подача
    Разложите паштеты по пиалам, посыпьте паприкой и подавайте с тостами.

Если у вас нет времени на варку фасоли, можно использовать консервированную. Просто промойте её в холодной воде перед приготовлением.

Уточнения

Паште́т (нем. Pastete - "паштет, пирожок", "оболочка из теста преимущественно цилиндрической формы для пикантного рагу, блюдо из рубленого мяса, дичи или рыбы, запечённое в оболочке из теста или сервированное в террине") — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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