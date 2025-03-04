Томлёная гречка с куриными сердечками — блюдо, от которого невозможно оторваться

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Как бы нас ни манили экзотические кухни и модные рестораны, иногда хочется чего-то по-настоящему родного и душевного. Гречка с куриными сердечками, томлённая в керамическом горшочке, — это именно то блюдо, которое напоминает вкус детства и согревает своим ароматом. Нежная, рассыпчатая каша, пропитанная сливочным маслом, с ароматными сердечками, луком и варёными яйцами — попробовав один раз, вы точно захотите приготовить её снова.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гречневая каша

Что понадобится для приготовления?

Ингредиенты рассчитаны на 6 порций:

Куриные сердечки — 450 г

Гречневая крупа — 1,5 стакана

Варёные яйца — 4 шт.

Репчатый лук (крупный) — 1 шт.

Сливочное масло — 150 г

Оливковое масло — для обжарки

Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Укроп — небольшой пучок

Как приготовить гречку в горшочке — пошаговый рецепт

Запекаем основу

Разогрейте духовку до 200 °C. Промойте гречневую крупу, пересыпьте в керамический горшочек, влейте 3 стакана кипятка, добавьте соль (1 ч. л.) и отправьте запекаться на 45 минут. Затем снизьте температуру до 120 °C и оставьте томиться ещё 1,5 часа. Готовим сердечки

Разрежьте куриные сердечки пополам. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжаривайте сердечки 10 минут. Добавьте лук и тушите ещё 10 минут, приправив солью и перцем. Соединяем ингредиенты

Переложите обжаренные сердечки с луком в горшочек к гречке, хорошо перемешайте и оставьте в духовке ещё на 30 минут. Финальный штрих

Нарежьте варёные яйца кубиками. Добавьте их в горшочек вместе со сливочным маслом и мелко нарезанным укропом. Аккуратно перемешайте и оставьте в духовке ещё на 30 минут. Перед подачей украсьте свежей зеленью.

Чтобы гречка получилась особенно ароматной, не бойтесь томить её дольше при низкой температуре. Чем дольше она настаивается в духовке, тем насыщеннее и нежнее становится её вкус.

Уточнения

Гречи́ха посевна́я (гречи́ха съедо́бная, гречи́ха обыкнове́нная, разг. гре́ча, уменьш. гре́чка, от греч. γραικός; лат. Fagopýrum esculéntum) — вид травянистых растений рода Гречиха (Fagopyrum) семейства

