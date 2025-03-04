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Томлёная гречка с куриными сердечками — блюдо, от которого невозможно оторваться

2:25
Еда

Как бы нас ни манили экзотические кухни и модные рестораны, иногда хочется чего-то по-настоящему родного и душевного. Гречка с куриными сердечками, томлённая в керамическом горшочке, — это именно то блюдо, которое напоминает вкус детства и согревает своим ароматом. Нежная, рассыпчатая каша, пропитанная сливочным маслом, с ароматными сердечками, луком и варёными яйцами — попробовав один раз, вы точно захотите приготовить её снова.

Гречневая каша
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гречневая каша

Что понадобится для приготовления?

Ингредиенты рассчитаны на 6 порций:

  • Куриные сердечки — 450 г
  • Гречневая крупа — 1,5 стакана
  • Варёные яйца — 4 шт.
  • Репчатый лук (крупный) — 1 шт.
  • Сливочное масло — 150 г
  • Оливковое масло — для обжарки
  • Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу
  • Укроп — небольшой пучок

Как приготовить гречку в горшочке — пошаговый рецепт

  1. Запекаем основу
    Разогрейте духовку до 200 °C. Промойте гречневую крупу, пересыпьте в керамический горшочек, влейте 3 стакана кипятка, добавьте соль (1 ч. л.) и отправьте запекаться на 45 минут. Затем снизьте температуру до 120 °C и оставьте томиться ещё 1,5 часа.

  2. Готовим сердечки
    Разрежьте куриные сердечки пополам. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжаривайте сердечки 10 минут. Добавьте лук и тушите ещё 10 минут, приправив солью и перцем.

  3. Соединяем ингредиенты
    Переложите обжаренные сердечки с луком в горшочек к гречке, хорошо перемешайте и оставьте в духовке ещё на 30 минут.

  4. Финальный штрих
    Нарежьте варёные яйца кубиками. Добавьте их в горшочек вместе со сливочным маслом и мелко нарезанным укропом. Аккуратно перемешайте и оставьте в духовке ещё на 30 минут. Перед подачей украсьте свежей зеленью.

Чтобы гречка получилась особенно ароматной, не бойтесь томить её дольше при низкой температуре. Чем дольше она настаивается в духовке, тем насыщеннее и нежнее становится её вкус.

Уточнения

Гречи́ха посевна́я (гречи́ха съедо́бная, гречи́ха обыкнове́нная, разг. гре́ча, уменьш. гре́чка, от греч. γραικός; лат. Fagopýrum esculéntum) — вид травянистых растений рода Гречиха (Fagopyrum) семейства

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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