Этот суп варят в лучших ресторанах Италии — теперь вы сможете повторить его дома

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот легендарный итальянский суп ценится за свою универсальность. Минестроне можно приготовить практически из любых сезонных овощей, добавляя пасту, рис или, как в нашем варианте, бобовые. В разных регионах Италии в него кладут песто или пармезан, но неизменным остаётся одно — насыщенный вкус с нотками средиземноморского солнца.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофельный суп

Какие продукты вам понадобятся?

Чтобы приготовить идеальный минестроне на 8 порций, вам потребуются:

Колотый горох, красная и зелёная чечевица, рис, крупная пшеничная крупа — по 150 г

Баклажан, морковь, кольраби, тыква, 3 картофелины, 10 помидоров черри

Луковица, зубчик чеснока, 2 лавровых листа

Оливковое масло extra virgin — 2-3 ст. л.

Несколько веточек зелёного базилика

Морская соль и свежемолотый чёрный перец

Пошаговый рецепт — как сделать минестроне насыщенным

Подготовка бобовых

Горох замочите в холодной воде на 4-6 часов, затем слейте воду. Основа супа

Все крупы и бобовые залейте 1,5 литрами кипятка, варите 30-35 минут. Добавляем овощи

Нарежьте баклажан и картофель кубиками, тыкву и кольраби — ломтиками, отправьте их в кастрюлю и варите ещё 25 минут. Обжарка для аромата

Разогрейте в сковороде оливковое масло, пассеруйте лук и чеснок 5-7 минут, затем добавьте морковь и тушите 5 минут. Разрежьте черри пополам, потушите 3 минуты. Завершающий этап

Переложите обжаренные овощи в суп, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и варите ещё 12-15 минут. Перед подачей сбрызните оливковым маслом и украсьте базиликом.

Если у вас нет времени на долгую готовку, воспользуйтесь готовой смесью бобовых для минестроне — её можно найти в магазинах. А ещё этот суп можно приготовить с консервированными бобами, например, нутом или фасолью. Главное — хорошо их промыть перед добавлением.

Уточнения

Минестро́не (итал. Minestrone, от minestra [суп] и —one [увеличительный суффикс], то есть "большой суп", суп со множеством ингредиентов) — блюдо итальянской кухни, лёгкий суп из сезонных овощей, иногда с добавлением макарон или риса.

