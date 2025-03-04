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Этот суп варят в лучших ресторанах Италии — теперь вы сможете повторить его дома

2:16
Еда

Этот легендарный итальянский суп ценится за свою универсальность. Минестроне можно приготовить практически из любых сезонных овощей, добавляя пасту, рис или, как в нашем варианте, бобовые. В разных регионах Италии в него кладут песто или пармезан, но неизменным остаётся одно — насыщенный вкус с нотками средиземноморского солнца.

Картофельный суп
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофельный суп

Какие продукты вам понадобятся?

Чтобы приготовить идеальный минестроне на 8 порций, вам потребуются:

  • Колотый горох, красная и зелёная чечевица, рис, крупная пшеничная крупа — по 150 г
  • Баклажан, морковь, кольраби, тыква, 3 картофелины, 10 помидоров черри
  • Луковица, зубчик чеснока, 2 лавровых листа
  • Оливковое масло extra virgin — 2-3 ст. л.
  • Несколько веточек зелёного базилика
  • Морская соль и свежемолотый чёрный перец

Пошаговый рецепт — как сделать минестроне насыщенным

  1. Подготовка бобовых
    Горох замочите в холодной воде на 4-6 часов, затем слейте воду.

  2. Основа супа
    Все крупы и бобовые залейте 1,5 литрами кипятка, варите 30-35 минут.

  3. Добавляем овощи
    Нарежьте баклажан и картофель кубиками, тыкву и кольраби — ломтиками, отправьте их в кастрюлю и варите ещё 25 минут.

  4. Обжарка для аромата
    Разогрейте в сковороде оливковое масло, пассеруйте лук и чеснок 5-7 минут, затем добавьте морковь и тушите 5 минут. Разрежьте черри пополам, потушите 3 минуты.

  5. Завершающий этап
    Переложите обжаренные овощи в суп, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и варите ещё 12-15 минут. Перед подачей сбрызните оливковым маслом и украсьте базиликом.

Если у вас нет времени на долгую готовку, воспользуйтесь готовой смесью бобовых для минестроне — её можно найти в магазинах. А ещё этот суп можно приготовить с консервированными бобами, например, нутом или фасолью. Главное — хорошо их промыть перед добавлением.

Уточнения

Минестро́не (итал. Minestrone, от minestra [суп] и —one [увеличительный суффикс], то есть "большой суп", суп со множеством ингредиентов) — блюдо итальянской кухни, лёгкий суп из сезонных овощей, иногда с добавлением макарон или риса.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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