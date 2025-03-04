Этот суп варят в лучших ресторанах Италии — теперь вы сможете повторить его дома

Этот легендарный итальянский суп ценится за свою универсальность. Минестроне можно приготовить практически из любых сезонных овощей, добавляя пасту, рис или, как в нашем варианте, бобовые. В разных регионах Италии в него кладут песто или пармезан, но неизменным остаётся одно — насыщенный вкус с нотками средиземноморского солнца.
Чтобы приготовить идеальный минестроне на 8 порций, вам потребуются:
Подготовка бобовых
Горох замочите в холодной воде на 4-6 часов, затем слейте воду.
Основа супа
Все крупы и бобовые залейте 1,5 литрами кипятка, варите 30-35 минут.
Добавляем овощи
Нарежьте баклажан и картофель кубиками, тыкву и кольраби — ломтиками, отправьте их в кастрюлю и варите ещё 25 минут.
Обжарка для аромата
Разогрейте в сковороде оливковое масло, пассеруйте лук и чеснок 5-7 минут, затем добавьте морковь и тушите 5 минут. Разрежьте черри пополам, потушите 3 минуты.
Завершающий этап
Переложите обжаренные овощи в суп, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и варите ещё 12-15 минут. Перед подачей сбрызните оливковым маслом и украсьте базиликом.
Если у вас нет времени на долгую готовку, воспользуйтесь готовой смесью бобовых для минестроне — её можно найти в магазинах. А ещё этот суп можно приготовить с консервированными бобами, например, нутом или фасолью. Главное — хорошо их промыть перед добавлением.
Минестро́не (итал. Minestrone, от minestra [суп] и —one [увеличительный суффикс], то есть "большой суп", суп со множеством ингредиентов) — блюдо итальянской кухни, лёгкий суп из сезонных овощей, иногда с добавлением макарон или риса.
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