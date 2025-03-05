Самое простое овсяное печенье без сахара и муки — готовится за 20 минут

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите что-то вкусное, но без вреда для фигуры? Забудьте о магазинном печенье с длинным составом и попробуйте приготовить его сами! Всего три ингредиента, минимум усилий — и у вас готов полезный десерт без сахара, муки и масла.

Фото: freepik миндальное печенье

Почему овсяное печенье — лучший выбор?

Овсянка давно вышла за пределы утренней каши: её добавляют в мюсли, блины, крамблы и, конечно же, в печенье. А в сочетании с бананом она создаёт идеальную основу для полезной выпечки. Чтобы сделать вкус ещё более насыщенным, добавим немного тёмного шоколада — ведь какое печенье без него?

Главный плюс этого рецепта: он без глютена, без сахара и подходит даже для веганов!

Рецепт овсяного печенья (всего 3 ингредиента!)

2 спелых банана

100 г овсяных хлопьев (количество можно регулировать)

(количество можно регулировать) 8 квадратиков тёмного шоколада

Как приготовить?

Разомните бананы в пюре. Добавьте овсяные хлопья и тщательно перемешайте, чтобы получилось слегка липкое тесто. Если нужно, добавьте ещё хлопьев. Поломайте шоколад на кусочки и вмешайте в тесто. Выложите небольшие кучки на противень с пергаментом, придайте форму печенья. Выпекайте при 180°C 15-20 минут.

Печенье можно есть сразу, пока шоколад ещё тянется, но оно также отлично хранится в герметичной банке несколько дней.

Что ещё приготовить из овсянки

Овсяные хлопья — универсальный ингредиент. Если у вас осталось немного, попробуйте:

Овсяный крамбл — смешайте хлопья с кокосовым маслом и сиропом, посыпьте фрукты и запеките.

— смешайте хлопья с кокосовым маслом и сиропом, посыпьте фрукты и запеките. Домашние батончи ки — овсянка + арахисовое масло + мёд = идеальный перекус.

— овсянка + арахисовое масло + мёд = идеальный перекус. Овсяные блины — овсянка + молоко + яйцо — для лёгкого и сытного завтрака.

С таким печеньем чаепитие станет не только вкусным, но и полезным!

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.

