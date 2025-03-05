Самое простое овсяное печенье без сахара и муки — готовится за 20 минут

Хотите что-то вкусное, но без вреда для фигуры? Забудьте о магазинном печенье с длинным составом и попробуйте приготовить его сами! Всего три ингредиента, минимум усилий — и у вас готов полезный десерт без сахара, муки и масла.
Овсянка давно вышла за пределы утренней каши: её добавляют в мюсли, блины, крамблы и, конечно же, в печенье. А в сочетании с бананом она создаёт идеальную основу для полезной выпечки. Чтобы сделать вкус ещё более насыщенным, добавим немного тёмного шоколада — ведь какое печенье без него?
Главный плюс этого рецепта: он без глютена, без сахара и подходит даже для веганов!
Печенье можно есть сразу, пока шоколад ещё тянется, но оно также отлично хранится в герметичной банке несколько дней.
Овсяные хлопья — универсальный ингредиент. Если у вас осталось немного, попробуйте:
С таким печеньем чаепитие станет не только вкусным, но и полезным!
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.
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Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.