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Азиатский суперфуд для здоровья нервов и печени — что скрывают водяные каштаны

2:50
Еда

Несмотря на название, водяные каштаны не имеют никакого отношения к орехам. Это хрустящие корневища водного растения элеохариса сладковатого (Eleocharis dulcis), которое широко используется в азиатской кухне. Они обладают нежным, слегка ореховым вкусом и остаются твёрдыми даже после термической обработки. Благодаря этому они идеально дополняют многие блюда.

Орехи и семена
Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Орехи и семена

Почему водяные каштаны полезны для здоровья?

Исследование, опубликованное в International Journal of Pharmaceutical Sciences в 2024 году, подтвердило, что водяные каштаны обладают целым рядом полезных свойств:

  • Поддерживают здоровье мозга и нервной системы благодаря содержанию антиоксидантов.
  • Защищают печень и улучшают пищеварение.
  • Обладают противовоспалительным эффектом за счёт флавоноидов и фенолов.
  • Богаты калием, железом и марганцем, которые необходимы для правильного обмена веществ.

В традиционной азиатской медицине их используют как мягкое мочегонное средство, а также для поддержки пищеварения и снятия воспалений.

Где купить водяные каштаны?

В Чехии и других европейских странах водяные каштаны чаще всего продаются в консервированном виде. Их можно найти в отделах восточной кухни крупных супермаркетов, а также в специализированных азиатских магазинах. Свежие водяные каштаны встречаются реже, но их можно заказать онлайн или купить в магазинах деликатесов.

Как использовать водяные каштаны в кулинарии?

Эти корневища подходят для множества блюд, так как сохраняют свою хрустящую текстуру даже после приготовления. Вот несколько вариантов их использования:

  • Салаты - добавляют свежие или консервированные каштаны в овощные и макаронные салаты, чтобы придать им хрустящую структуру.
  • Жареные блюда - отлично сочетаются с овощами, курицей или креветками, обжаренными в воке.
  • Супы - являются традиционным ингредиентом азиатских супов, таких как вон тон и том ям.
  • Десерты - используются в китайском каштановом пироге, популярном блюде димсама.
  • Закуски - можно нарезать ломтиками, слегка обжарить и подавать как полезный перекус.

Почему стоит включить водяные каштаны в рацион?

Это не только вкусный и полезный продукт, но и отличный источник минералов и антиоксидантов. Они поддерживают работу мозга, нервной системы и печени, а также помогают разнообразить повседневное меню. Экспериментируйте с рецептами и наслаждайтесь этим уникальным азиатским деликатесом!

Уточнения

Рогу́льник или Фофан, или Водяно́й орех, или Водяной каштан, или Чёртов орех (лат. Trāpa) — род водных цветковых растений монотипного подсемейства Trapoideae семейства Дербенниковые (Lythraceae).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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