Азиатский суперфуд для здоровья нервов и печени — что скрывают водяные каштаны

Несмотря на название, водяные каштаны не имеют никакого отношения к орехам. Это хрустящие корневища водного растения элеохариса сладковатого (Eleocharis dulcis), которое широко используется в азиатской кухне. Они обладают нежным, слегка ореховым вкусом и остаются твёрдыми даже после термической обработки. Благодаря этому они идеально дополняют многие блюда.
Исследование, опубликованное в International Journal of Pharmaceutical Sciences в 2024 году, подтвердило, что водяные каштаны обладают целым рядом полезных свойств:
В традиционной азиатской медицине их используют как мягкое мочегонное средство, а также для поддержки пищеварения и снятия воспалений.
В Чехии и других европейских странах водяные каштаны чаще всего продаются в консервированном виде. Их можно найти в отделах восточной кухни крупных супермаркетов, а также в специализированных азиатских магазинах. Свежие водяные каштаны встречаются реже, но их можно заказать онлайн или купить в магазинах деликатесов.
Эти корневища подходят для множества блюд, так как сохраняют свою хрустящую текстуру даже после приготовления. Вот несколько вариантов их использования:
Это не только вкусный и полезный продукт, но и отличный источник минералов и антиоксидантов. Они поддерживают работу мозга, нервной системы и печени, а также помогают разнообразить повседневное меню. Экспериментируйте с рецептами и наслаждайтесь этим уникальным азиатским деликатесом!
Рогу́льник или Фофан, или Водяно́й орех, или Водяной каштан, или Чёртов орех (лат. Trāpa) — род водных цветковых растений монотипного подсемейства Trapoideae семейства Дербенниковые (Lythraceae).
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