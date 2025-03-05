Забудьте про шпинат и брокколи: учёные назвали овощ №1 для здоровья — будете удивлены

Знаете ли вы, какие овощи самые полезные? Вы можете быть удивлены, узнав, что это не шпинат, брокколи или красная свекла. Ученые из Америки выяснили, что победителем стала совершенно другая культура, о существовании которой многие люди даже не подозревают. Кроме того, ее легко выращивать, готовить и она имеет прекрасный вкус.
Научной группе из Центра по контролю и профилактике заболеваний в Соединенных Штатах (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), чтобы определить, какая культура обладает наибольшим потенциалом действовать в качестве меры предосторожности против ряда хронических заболеваний, нужно было поставить оценку каждому из продуктов питания. Проще говоря, ученые определили 17 ключевых питательных веществ, витаминов, минералов или антиоксидантов и выяснили, сколько из них соответствует рейтингу.
Явным победителем исследований, набравшим тогда 100 баллов из 100, стал кресс-салат.
Кресс-салат содержит значительное количество витамина К, который важен для правильного функционирования крови, опорно-двигательного аппарата или печени. Он относится к той же группе, что и, например, брокколи, следовательно, также имеет высокое содержание серы, которая, помимо прочего, необходима для выработки коллагена и синтеза белка.
Он богат витамином А (ретинолом), насыщен антиоксидантами, в том числе каротиноидами (бета-каротином), которые, как известно, способны уменьшать количество свободных радикалов и предотвращать сердечно-сосудистые и другие заболевания, связанные с образом жизни. Это источник кальция, калия и магния. Таким образом, кресс-салат способствует регенерации клеток, улучшает мозговую активность и, что не менее важно, поддерживает здоровье костей и зубов.
Клопо́вник посевно́й, или Кресс-сала́т (лат. Lepidium sativum) — съедобное однолетнее или двулетнее травянистое растение, вид рода Клоповник (Lepidium) семейства Капустные, или Крестоцветные (Brassicaceae).
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