Делаем вкусную зажарку. Что обжаривать первым — лук или морковь?

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусная зажарка — это основа многих блюд, и правильная последовательность обжаривания овощей играет важную роль в её вкусе.

Фото: commons.wikimedia.org by Ernesto Andrade, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Суп с зелёным и жареным луком

Вот несколько советов, которые помогут вам приготовить идеальную зажарку.

Что обжаривать первым: лук или морковь?

Опытные повара рекомендуют начинать с лука. Лук требует больше времени для достижения золотистого цвета и карамелизации. Морковь выделяет сок, который может помешать луку правильно обжариться.

Как правильно обжаривать овощи

Лук

Нарезать лук полукольцами или кубиками. Разогреть сковороду с маслом. Выложить лук и обжаривать на среднем огне, помешивая, до золотистого цвета. Лук должен стать мягким и слегка сладковатым.

Морковь

Натереть морковку на крупной тёрке или нарезать соломкой. Добавить морковь к обжаренному луку. Обжаривать, помешивая, до мягкости моркови. Она должна стать мягкой, но не разваливаться.

Дополнительные ингредиенты

По желанию можно добавить другие овощи, например, болгарский перец, сельдерей или чеснок.

Чеснок лучше добавлять в конце, чтобы он не подгорел. Также можно добавить томатную пасту.

Советы

Используйте достаточное количество масла, чтобы овощи не пригорели.

Не пережаривайте овощи, они должны оставаться слегка хрустящими.

Для более насыщенного вкуса можно добавить немного сахара в конце обжаривания.

Для придания аромата, в конце можно добавить молотый перец.

Следуя этим нехитрым советам, вы приготовите вкусную и ароматную зажарку, которая будет прекрасным дополнением к блюдам.