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Никогда не ешьте это с курицей: можно серьёзно навредить здоровью — вот почему не стоит употреблять

1:11
Еда

Куриная кожа — не самый полезный продукт для здоровья человека. В этой статье мы расскажем вам, почему именно куриная кожа вредна для организма.

Куриные ножки
Фото: commons.wikimedia.org by DougsTech, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Куриные ножки

В чем польза куриной кожи для здоровья

По мнению диетологов, куриная кожа вредна, поскольку в ней содержится большое количество насыщенных жиров. Это, в свою очередь, может привести к повышению уровня холестерина в крови, что увеличивает риск сердечных заболеваний и других проблем со здоровьем.

Кроме того, куриная кожа содержит большое количество калорий, что может быть опасно для людей, следящих за своим весом. Поэтому лучше всего снимать куриную кожу тем, у кого есть проблемы или риски проблем со здоровьем.

В целом куриная кожа в умеренных количествах полезна для здоровья, так как она богата витаминами А и Е. Это повышает иммунитет и сохраняет молодость организма.

Куриная кожа содержит ингредиент, который увеличивает выработку коллагена. Кроме того, коллаген, которого мы производим меньше с возрастом, является ключом к сохранению упругости и молодости вашей кожи.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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