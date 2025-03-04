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Сливочный куриный суп: секрет нежного вкуса, который покорит ваши сердца

2:25
Еда

Хотите порадовать себя и близких вкусным и сытным блюдом? Попробуйте приготовить сливочный куриный суп, который станет отличным выбором для обеда или ужина. Этот рецепт позволяет насладиться нежным вкусом мяса, сочных овощей и ароматным бульоном. Давайте разберемся, какие ингредиенты понадобятся для приготовления супа на 4 порции, и последовательно пройдём через все этапы готовки.

сливочный суп
Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
сливочный суп

Ингредиенты на 4 порции:

  • Куриный бульон — 1 л
  • Картофель — 500 г
  • Куриная грудка — 300 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Шпинат — 200 г
  • Морковь — 2 шт.
  • Стебли сельдерея — 3 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Белое вино — 150 мл
  • Сыр сливочный — 150 г
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Мускатный орех молотый — 1 щепотка

Способ приготовления:

1. Подготовьте все ингредиенты для сливочного супа с курицей.
2. Очистите грибы, лук, чеснок, морковь и картофель. Чеснок измельчите, остальные овощи, включая сельдерей, нарежьте кубиками. Грибы разделите на половинки.
3. Включите варочную панель на среднюю мощность. Нагрейте растительное масло в большой кастрюле. Добавьте лук, чеснок, морковь, сельдерей и грибы, посолите и томите 10 минут на среднем огне.
4. Затем добавьте картофель и готовьте 2 минуты.
5. Влейте белое вино и дайте ему выпариться.
6. Добавьте куриный бульон.
7. Поместите к овощам куриную грудку и варите до готовности. Затем выньте мясо из бульона и нарежьте на кусочки. Отставьте в сторону.
8. Добавьте в суп сливочный сыр, перемешайте, чтобы он полностью растворился.
9. Положите в кастрюлю шпинат и хорошо перемешайте.
10. Добавьте кусочки куриного филе, посолите, поперчите и приправьте мускатным орехом.
11. Разлейте суп по тарелкам и подавайте.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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