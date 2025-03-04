Сливочный куриный суп: секрет нежного вкуса, который покорит ваши сердца

Хотите порадовать себя и близких вкусным и сытным блюдом? Попробуйте приготовить сливочный куриный суп, который станет отличным выбором для обеда или ужина. Этот рецепт позволяет насладиться нежным вкусом мяса, сочных овощей и ароматным бульоном. Давайте разберемся, какие ингредиенты понадобятся для приготовления супа на 4 порции, и последовательно пройдём через все этапы готовки.
1. Подготовьте все ингредиенты для сливочного супа с курицей.
2. Очистите грибы, лук, чеснок, морковь и картофель. Чеснок измельчите, остальные овощи, включая сельдерей, нарежьте кубиками. Грибы разделите на половинки.
3. Включите варочную панель на среднюю мощность. Нагрейте растительное масло в большой кастрюле. Добавьте лук, чеснок, морковь, сельдерей и грибы, посолите и томите 10 минут на среднем огне.
4. Затем добавьте картофель и готовьте 2 минуты.
5. Влейте белое вино и дайте ему выпариться.
6. Добавьте куриный бульон.
7. Поместите к овощам куриную грудку и варите до готовности. Затем выньте мясо из бульона и нарежьте на кусочки. Отставьте в сторону.
8. Добавьте в суп сливочный сыр, перемешайте, чтобы он полностью растворился.
9. Положите в кастрюлю шпинат и хорошо перемешайте.
10. Добавьте кусочки куриного филе, посолите, поперчите и приправьте мускатным орехом.
11. Разлейте суп по тарелкам и подавайте.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.
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