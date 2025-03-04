Сливочный куриный суп: секрет нежного вкуса, который покорит ваши сердца

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите порадовать себя и близких вкусным и сытным блюдом? Попробуйте приготовить сливочный куриный суп, который станет отличным выбором для обеда или ужина. Этот рецепт позволяет насладиться нежным вкусом мяса, сочных овощей и ароматным бульоном. Давайте разберемся, какие ингредиенты понадобятся для приготовления супа на 4 порции, и последовательно пройдём через все этапы готовки.

Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ сливочный суп

Ингредиенты на 4 порции:

Куриный бульон — 1 л

Картофель — 500 г

Куриная грудка — 300 г

Шампиньоны — 200 г

Шпинат — 200 г

Морковь — 2 шт.

Стебли сельдерея — 3 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Белое вино — 150 мл

Сыр сливочный — 150 г

Растительное масло — 3 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Мускатный орех молотый — 1 щепотка

Способ приготовления:

1. Подготовьте все ингредиенты для сливочного супа с курицей.

2. Очистите грибы, лук, чеснок, морковь и картофель. Чеснок измельчите, остальные овощи, включая сельдерей, нарежьте кубиками. Грибы разделите на половинки.

3. Включите варочную панель на среднюю мощность. Нагрейте растительное масло в большой кастрюле. Добавьте лук, чеснок, морковь, сельдерей и грибы, посолите и томите 10 минут на среднем огне.

4. Затем добавьте картофель и готовьте 2 минуты.

5. Влейте белое вино и дайте ему выпариться.

6. Добавьте куриный бульон.

7. Поместите к овощам куриную грудку и варите до готовности. Затем выньте мясо из бульона и нарежьте на кусочки. Отставьте в сторону.

8. Добавьте в суп сливочный сыр, перемешайте, чтобы он полностью растворился.

9. Положите в кастрюлю шпинат и хорошо перемешайте.

10. Добавьте кусочки куриного филе, посолите, поперчите и приправьте мускатным орехом.

11. Разлейте суп по тарелкам и подавайте.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.

