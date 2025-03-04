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Ошибка, которая может испортить не только ужин, но и ваше здоровье — избегайте её

1:04
Еда

Собираетесь готовить блюдо с курицей? Обратите внимание на одну распространённую ошибку, которую стоит избежать.

Куриное филе
Фото: commons.wikimedia.org by kakyusei, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Куриное филе

Многие начинают готовку с того, что промывают куриное мясо под водой. Однако терапевт Сэмуэль Чоудхури настоятельно рекомендует этого не делать, так как это может представлять угрозу для здоровья.

Во время мытья курицы в раковине бактерии могут распространиться по всей кухне: на губки для посуды, рабочие поверхности и сантехнику.

В результате патогенные микроорганизмы могут оказаться на чистых овощах и фруктах, что приводит к перекрестному заражению. Как отметил врач в интервью Daily Mail, капли воды с бактериями могут разлетаться на расстояние до 80 сантиметров.

Чтобы защитить себя и свою семью, необходимо тщательно термически обрабатывать курицу и индейку, готовя их при температуре не ниже 75°C. После работы с птицей обязательно мойте все доски, ножи и тарелки, а также обрабатывайте руки.

Уточнения

Инде́йка (самец — индю́к; Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)) — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. Считается родоначальником домашней индейки. 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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