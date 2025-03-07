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Домашний доширак без вредных добавок — попробуйте эту версию

1:47
Еда

Лапша быстрого приготовления может быть не только удобной, но и вкусной, если правильно её приготовить. Добавьте свежие овощи, специи и соус — и получите ароматное азиатское блюдо, которое легко адаптировать под свои вкусы.

лапша
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
лапша

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Лапша быстрого приготовления без добавок — 200 г
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Кабачок — 1/2 шт.
  • Яйца — 4 шт.
  • Зелёный лук — 2-3 стебля
  • Соевый соус — 2-3 ст. л.
  • Сушёный имбирь — 1/2 ч. л.
  • Острый перец — 1/3 ч. л.
  • Масло для жарки
  • Соль — по вкусу

Как приготовить:

  1. Отварите яйца всмятку или вкрутую.
  2. Овощи нарежьте соломкой и слегка обжарьте в растительном масле. Добавьте соль и специи.
  3. Добавьте лапшу, залейте кипятком и готовьте 5 минут на небольшом огне, пока она не станет мягкой.
  4. Влейте соевый соус, перемешайте и снимите с огня.
  5. Разложите лапшу по тарелкам, сверху добавьте разрезанное пополам яйцо и зелёный лук.

Гибкость рецепта

Этот рецепт можно адаптировать под свои предпочтения:

  • Овощи — используйте то, что есть в холодильнике: сельдерей, репчатый лук, чеснок, свежий имбирь.
  • Белок — замените яйцо на курицу, говядину или креветки.
  • Лапша — попробуйте рисовую или яичную, она сделает соус гуще.

Что в итоге

В отличие от покупного доширака, такая лапша содержит натуральные ингредиенты, сбалансирована по БЖУ и отлично утоляет голод. При этом на её приготовление уходит всего 20 минут.

Уточнения

«Дошира́к» — торговая марка продуктов быстрого приготовления, продающихся в России и ряде стран СНГ. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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