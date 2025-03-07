Домашний доширак без вредных добавок — попробуйте эту версию

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Лапша быстрого приготовления может быть не только удобной, но и вкусной, если правильно её приготовить. Добавьте свежие овощи, специи и соус — и получите ароматное азиатское блюдо, которое легко адаптировать под свои вкусы.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain лапша

Ингредиенты (на 4 порции):

Лапша быстрого приготовления без добавок — 200 г

Болгарский перец — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Кабачок — 1/2 шт.

Яйца — 4 шт.

Зелёный лук — 2-3 стебля

Соевый соус — 2-3 ст. л.

Сушёный имбирь — 1/2 ч. л.

Острый перец — 1/3 ч. л.

Масло для жарки

Соль — по вкусу

Как приготовить:

Отварите яйца всмятку или вкрутую. Овощи нарежьте соломкой и слегка обжарьте в растительном масле. Добавьте соль и специи. Добавьте лапшу, залейте кипятком и готовьте 5 минут на небольшом огне, пока она не станет мягкой. Влейте соевый соус, перемешайте и снимите с огня. Разложите лапшу по тарелкам, сверху добавьте разрезанное пополам яйцо и зелёный лук.

Гибкость рецепта

Этот рецепт можно адаптировать под свои предпочтения:

Овощи — используйте то, что есть в холодильнике: сельдерей, репчатый лук, чеснок, свежий имбирь.

Белок — замените яйцо на курицу, говядину или креветки.

Лапша — попробуйте рисовую или яичную, она сделает соус гуще.

Что в итоге

В отличие от покупного доширака, такая лапша содержит натуральные ингредиенты, сбалансирована по БЖУ и отлично утоляет голод. При этом на её приготовление уходит всего 20 минут.

Уточнения

«Дошира́к» — торговая марка продуктов быстрого приготовления, продающихся в России и ряде стран СНГ.



