Домашний доширак без вредных добавок — попробуйте эту версию

Лапша быстрого приготовления может быть не только удобной, но и вкусной, если правильно её приготовить. Добавьте свежие овощи, специи и соус — и получите ароматное азиатское блюдо, которое легко адаптировать под свои вкусы.
Этот рецепт можно адаптировать под свои предпочтения:
В отличие от покупного доширака, такая лапша содержит натуральные ингредиенты, сбалансирована по БЖУ и отлично утоляет голод. При этом на её приготовление уходит всего 20 минут.
«Дошира́к» — торговая марка продуктов быстрого приготовления, продающихся в России и ряде стран СНГ.
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