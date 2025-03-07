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Лучший пирог к белому вину — сочетание, которое невозможно забыть

1:29
Еда

Это не просто пирог, а настоящий фейерверк вкусов! Хрустящее тесто, сладкая груша, пикантный голубой сыр и ароматный розмарин создают идеальный баланс. Этот пирог станет отличной закуской к вину и поразит ваших гостей.

пирог с грушей
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
пирог с грушей

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Тесто фило — 200 г
  • Груша — 1-2 шт.
  • Голубой сыр — 100 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Молоко — 100 мл
  • Сливочное масло — 20 г
  • Розмарин — ⅓ ч. л.
  • Мёд — 1-2 ст. л.

Как приготовить:

  1. Подготовьте основу. Листы теста фило сложите гармошкой и уложите в форму для выпечки. Если листы длинные, разрежьте их.
  2. Добавьте начинку. Нарежьте грушу и голубой сыр тонкими ломтиками и уложите их в складки теста.
  3. Приготовьте заливку. Взбейте яйца с молоком и равномерно залейте пирог.
  4. Смажьте края теста растопленным сливочным маслом — так они станут хрустящими и золотистыми. Посыпьте розмарином.
  5. Выпекайте 15-20 минут в разогретой до 180°C духовке.
  6. Перед подачей полейте мёдом (по желанию).

Что в итоге

Этот пирог — идеальный баланс сладкого, солёного и пряного. А если подать его с охлаждённым белым вином, он станет центром внимания на любом ужине.

Уточнения

Филло — пресное, очень тонкое (обычно менее 1 мм) вытяжное тесто, характерное для блюд балканской кухни — баклавы, бурека, гибаницы, тиропиты и т. д.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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