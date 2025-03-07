Лучший пирог к белому вину — сочетание, которое невозможно забыть

Это не просто пирог, а настоящий фейерверк вкусов! Хрустящее тесто, сладкая груша, пикантный голубой сыр и ароматный розмарин создают идеальный баланс. Этот пирог станет отличной закуской к вину и поразит ваших гостей.
Этот пирог — идеальный баланс сладкого, солёного и пряного. А если подать его с охлаждённым белым вином, он станет центром внимания на любом ужине.
Филло — пресное, очень тонкое (обычно менее 1 мм) вытяжное тесто, характерное для блюд балканской кухни — баклавы, бурека, гибаницы, тиропиты и т. д.
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