Лучший пирог к белому вину — сочетание, которое невозможно забыть

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Это не просто пирог, а настоящий фейерверк вкусов! Хрустящее тесто, сладкая груша, пикантный голубой сыр и ароматный розмарин создают идеальный баланс. Этот пирог станет отличной закуской к вину и поразит ваших гостей.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain пирог с грушей

Ингредиенты (на 4 порции):

Тесто фило — 200 г

Груша — 1-2 шт.

Голубой сыр — 100 г

Яйцо — 2 шт.

Молоко — 100 мл

Сливочное масло — 20 г

Розмарин — ⅓ ч. л.

Мёд — 1-2 ст. л.

Как приготовить:

Подготовьте основу. Листы теста фило сложите гармошкой и уложите в форму для выпечки. Если листы длинные, разрежьте их. Добавьте начинку. Нарежьте грушу и голубой сыр тонкими ломтиками и уложите их в складки теста. Приготовьте заливку. Взбейте яйца с молоком и равномерно залейте пирог. Смажьте края теста растопленным сливочным маслом — так они станут хрустящими и золотистыми. Посыпьте розмарином. Выпекайте 15-20 минут в разогретой до 180°C духовке. Перед подачей полейте мёдом (по желанию).

Что в итоге

Этот пирог — идеальный баланс сладкого, солёного и пряного. А если подать его с охлаждённым белым вином, он станет центром внимания на любом ужине.

Уточнения

Филло — пресное, очень тонкое (обычно менее 1 мм) вытяжное тесто, характерное для блюд балканской кухни — баклавы, бурека, гибаницы, тиропиты и т. д.

