Завтрак, который удивит: нежная каша на кокосовом молоке

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Кокосовое молоко превращает обычную рисовую кашу в кремовое, ароматное блюдо, напоминающее десерт из дорогого ресторана. При этом готовится оно из простых ингредиентов всего за 40 минут.

Фото: Adobe Stock by Anna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Манная каша

Ингредиенты (на 4 порции):

Кокосовое молоко — 1 литр

Круглый рис — 1 стакан

Сахар — 3 ст. л.

Голубика — 200 г

Кокосовая стружка — 2 ст. л.

Как приготовить:

Промойте рис и залейте 4 стаканами кокосового молока. Варите на медленном огне, периодически помешивая. Если каша получается слишком густой, добавьте ещё немного молока или воды. Когда рис станет мягким, добавьте сахар, перемешайте, выключите огонь и оставьте на 10 минут для настаивания. Перед подачей украсьте голубикой и кокосовой стружкой.

Советы:

Не спешите добавлять сахар — кокосовое молоко уже даёт естественную сладость.

Можно использовать любые ягоды и фрукты: манго, банан, консервированные персики.

Чтобы добавить хруста, посыпьте кашу миндалём или грецкими орехами.

Кокосовая каша получается нежной, с лёгким тропическим вкусом, а голубика делает её ещё более свежей и изысканной.

Уточнения

Коко́совое молоко́ — молочно-белая непрозрачная жидкость, вырабатываемая из мякоти созревшего кокосового ореха. Непрозрачность и насыщенный вкус кокосового молока обусловлены высоким содержанием масла, большая часть которого — насыщенные жиры.



