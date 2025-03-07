Завтрак, который удивит: нежная каша на кокосовом молоке

Кокосовое молоко превращает обычную рисовую кашу в кремовое, ароматное блюдо, напоминающее десерт из дорогого ресторана. При этом готовится оно из простых ингредиентов всего за 40 минут.
Кокосовая каша получается нежной, с лёгким тропическим вкусом, а голубика делает её ещё более свежей и изысканной.
Коко́совое молоко́ — молочно-белая непрозрачная жидкость, вырабатываемая из мякоти созревшего кокосового ореха. Непрозрачность и насыщенный вкус кокосового молока обусловлены высоким содержанием масла, большая часть которого — насыщенные жиры.
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