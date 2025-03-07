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Завтрак, который удивит: нежная каша на кокосовом молоке

1:20
Еда

Кокосовое молоко превращает обычную рисовую кашу в кремовое, ароматное блюдо, напоминающее десерт из дорогого ресторана. При этом готовится оно из простых ингредиентов всего за 40 минут.

Манная каша
Фото: Adobe Stock by Anna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Манная каша

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Кокосовое молоко — 1 литр
  • Круглый рис — 1 стакан
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Голубика — 200 г
  • Кокосовая стружка — 2 ст. л.

Как приготовить:

  1. Промойте рис и залейте 4 стаканами кокосового молока. Варите на медленном огне, периодически помешивая. Если каша получается слишком густой, добавьте ещё немного молока или воды.
  2. Когда рис станет мягким, добавьте сахар, перемешайте, выключите огонь и оставьте на 10 минут для настаивания.
  3. Перед подачей украсьте голубикой и кокосовой стружкой.

Советы:

  • Не спешите добавлять сахар — кокосовое молоко уже даёт естественную сладость.
  • Можно использовать любые ягоды и фрукты: манго, банан, консервированные персики.
  • Чтобы добавить хруста, посыпьте кашу миндалём или грецкими орехами.

Кокосовая каша получается нежной, с лёгким тропическим вкусом, а голубика делает её ещё более свежей и изысканной.

Уточнения

Коко́совое молоко́ — молочно-белая непрозрачная жидкость, вырабатываемая из мякоти созревшего кокосового ореха. Непрозрачность и насыщенный вкус кокосового молока обусловлены высоким содержанием масла, большая часть которого — насыщенные жиры. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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