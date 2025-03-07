Пикантные яйца по-турецки — сочетание, которое вам понравится

Яйца по-турецки — необычное и очень вкусное блюдо, в котором нежный йогуртовый соус встречается с пряным маслом и идеальным яйцом пашот. Добавьте ломтик хрустящего хлеба — и получите идеальный завтрак за 20 минут.
Горячее яйцо пашот в сочетании с прохладным йогуртовым соусом и пряным маслом создаёт необычный, но невероятно вкусный контраст. Масло можно приготовить заранее и хранить в холодильнике несколько недель - так завтрак будет готовиться ещё быстрее.
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.
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