Пикантные яйца по-турецки — сочетание, которое вам понравится

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Яйца по-турецки — необычное и очень вкусное блюдо, в котором нежный йогуртовый соус встречается с пряным маслом и идеальным яйцом пашот. Добавьте ломтик хрустящего хлеба — и получите идеальный завтрак за 20 минут.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Разбивка яиц

Ингредиенты (на 2 порции):

Греческий йогурт - 250 г

Яйца - 2 шт.

Хлеб - 2-4 ломтика

Свежая мята - небольшой пучок

Оливковое масло - 50 г

Чеснок - 1 зубчик

Острый перец - 1/2 ч. л.

Чёрный перец - 1/3 ч. л.

Соль - по вкусу

Как приготовить:

Приготовьте пряное масло: смешайте оливковое масло и острый перец, нагрейте в сотейнике. Когда начнёт закипать, снимите с огня и остудите. Сделайте йогуртовый соус: мелко нарежьте чеснок и мяту, добавьте в йогурт, слегка посолите и перемешайте. Поджарьте хлеб в тостере или на сухой сковороде. Приготовьте яйцо пашот. Самый быстрый способ — в микроволновке: налейте в миску кипяток, аккуратно разбейте в него яйцо и готовьте 1-1,5 минуты на максимальной мощности. Соберите блюдо: разложите йогуртовый соус по тарелкам, сбрызните пряным маслом. Сверху выложите яйцо пашот, посолите, поперчите. Подавайте с поджаренным хлебом.

Что в итоге

Горячее яйцо пашот в сочетании с прохладным йогуртовым соусом и пряным маслом создаёт необычный, но невероятно вкусный контраст. Масло можно приготовить заранее и хранить в холодильнике несколько недель - так завтрак будет готовиться ещё быстрее.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.



