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Пикантные яйца по-турецки — сочетание, которое вам понравится

1:47
Еда

Яйца по-турецки — необычное и очень вкусное блюдо, в котором нежный йогуртовый соус встречается с пряным маслом и идеальным яйцом пашот. Добавьте ломтик хрустящего хлеба — и получите идеальный завтрак за 20 минут.

Разбивка яиц
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Разбивка яиц

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Греческий йогурт - 250 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Хлеб - 2-4 ломтика
  • Свежая мята - небольшой пучок
  • Оливковое масло - 50 г
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Острый перец - 1/2 ч. л.
  • Чёрный перец - 1/3 ч. л.
  • Соль - по вкусу

Как приготовить:

  1. Приготовьте пряное масло: смешайте оливковое масло и острый перец, нагрейте в сотейнике. Когда начнёт закипать, снимите с огня и остудите.
  2. Сделайте йогуртовый соус: мелко нарежьте чеснок и мяту, добавьте в йогурт, слегка посолите и перемешайте.
  3. Поджарьте хлеб в тостере или на сухой сковороде.
  4. Приготовьте яйцо пашот. Самый быстрый способ — в микроволновке: налейте в миску кипяток, аккуратно разбейте в него яйцо и готовьте 1-1,5 минуты на максимальной мощности.
  5. Соберите блюдо: разложите йогуртовый соус по тарелкам, сбрызните пряным маслом. Сверху выложите яйцо пашот, посолите, поперчите.
  6. Подавайте с поджаренным хлебом.

Что в итоге

Горячее яйцо пашот в сочетании с прохладным йогуртовым соусом и пряным маслом создаёт необычный, но невероятно вкусный контраст. Масло можно приготовить заранее и хранить в холодильнике несколько недель - так завтрак будет готовиться ещё быстрее.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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