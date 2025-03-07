Мясо тает во рту — гуляш, который невозможно испортить
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07.03.2025 08:07
Густой, насыщенный гуляш из свинины в мультиварке готовится почти без вашего участия, но при этом получается невероятно мягким и ароматным. Просто добавьте любимый гарнир — и ужин готов!
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тушеное мясо
Ингредиенты:
Свинина — 500 г
Репчатый лук — 1 штука
Чеснок — 2 зубчика
Растительное масло — 2 ст. ложки
Мука пшеничная — 1 ст. ложки
Томатная паста — 2 ст. ложки
Вода — 400 мл
Соль — 1/2 ч. ложки
Чёрный перец — по вкусу
Паприка (сладкая или копчёная) — ½-1 ч. ложка
Лавровый лист — 1 штука
Как приготовить:
Подготовьте ингредиенты. Нарежьте свинину небольшими кусочками, лук — мелкими кубиками, чеснок измельчите.
Обжарьте мясо. Включите мультиварку в режиме "Жарка", налейте масло и слегка подрумяньте свинину со всех сторон.
Добавьте лук и чеснок, обжаривайте 5 минут. Затем всыпьте муку, перемешайте и через минуту добавьте томатную пасту. Обжаривайте ещё 1-1,5 минуты.
Залейте горячую воду, добавьте соль, перец, паприку и лавровый лист. Закройте крышку и включите режим "Тушение" на 45 минут.
Подавайте гуляш горячим с картофельным пюре, гречкой или макаронами.
Мясо станет нежным и сочным, а соус — густым и ароматным.
Уточнения
— электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи. Мультиварка
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру