Мясо тает во рту — гуляш, который невозможно испортить

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Густой, насыщенный гуляш из свинины в мультиварке готовится почти без вашего участия, но при этом получается невероятно мягким и ароматным. Просто добавьте любимый гарнир — и ужин готов!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тушеное мясо

Ингредиенты:

Свинина — 500 г

Репчатый лук — 1 штука

Чеснок — 2 зубчика

Растительное масло — 2 ст. ложки

Мука пшеничная — 1 ст. ложки

Томатная паста — 2 ст. ложки

Вода — 400 мл

Соль — 1/2 ч. ложки

Чёрный перец — по вкусу

Паприка (сладкая или копчёная) — ½-1 ч. ложка

Лавровый лист — 1 штука

Как приготовить:

Подготовьте ингредиенты. Нарежьте свинину небольшими кусочками, лук — мелкими кубиками, чеснок измельчите. Обжарьте мясо. Включите мультиварку в режиме "Жарка", налейте масло и слегка подрумяньте свинину со всех сторон. Добавьте лук и чеснок, обжаривайте 5 минут. Затем всыпьте муку, перемешайте и через минуту добавьте томатную пасту. Обжаривайте ещё 1-1,5 минуты. Залейте горячую воду, добавьте соль, перец, паприку и лавровый лист. Закройте крышку и включите режим "Тушение" на 45 минут. Подавайте гуляш горячим с картофельным пюре, гречкой или макаронами.

Мясо станет нежным и сочным, а соус — густым и ароматным.

Уточнения

Мультиварка — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.



