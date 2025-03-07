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Мясо тает во рту — гуляш, который невозможно испортить

1:34
Еда

Густой, насыщенный гуляш из свинины в мультиварке готовится почти без вашего участия, но при этом получается невероятно мягким и ароматным. Просто добавьте любимый гарнир — и ужин готов!

Тушеное мясо
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тушеное мясо

Ингредиенты:

  • Свинина — 500 г
  • Репчатый лук — 1 штука
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Растительное масло — 2 ст. ложки
  • Мука пшеничная — 1 ст. ложки
  • Томатная паста — 2 ст. ложки
  • Вода — 400 мл
  • Соль — 1/2 ч. ложки
  • Чёрный перец — по вкусу
  • Паприка (сладкая или копчёная) — &frac12-1 ч. ложка
  • Лавровый лист — 1 штука

Как приготовить:

  1. Подготовьте ингредиенты. Нарежьте свинину небольшими кусочками, лук — мелкими кубиками, чеснок измельчите.
  2. Обжарьте мясо. Включите мультиварку в режиме "Жарка", налейте масло и слегка подрумяньте свинину со всех сторон.
  3. Добавьте лук и чеснок, обжаривайте 5 минут. Затем всыпьте муку, перемешайте и через минуту добавьте томатную пасту. Обжаривайте ещё 1-1,5 минуты.
  4. Залейте горячую воду, добавьте соль, перец, паприку и лавровый лист. Закройте крышку и включите режим "Тушение" на 45 минут.
  5. Подавайте гуляш горячим с картофельным пюре, гречкой или макаронами.

Мясо станет нежным и сочным, а соус — густым и ароматным.

Уточнения

Мультиварка — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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