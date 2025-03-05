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Цветная капуста-стейк: оригинальное и малокалорийное блюдо на 8 Марта для встреч с подругами

2:05
Еда

В мире гастрономии растёт популярность сезонных овощей, и цветная капуста становится одним из главных героев на кухне. Она уже не только отварная или тушёная, но и подаётся в виде аппетитных стейк-стейков, которые идеально подходят для праздничных мероприятий и дружеских встреч.

Стейки из цветной капусты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стейки из цветной капусты

Это лёгкое и оригинальное блюдо отлично сочетается с игристыми и белыми винами и хорошо подойдёт на празднование 8 марта с подругами, которые заботятся о фигуре!

Ингредиенты:

  • 1 кочан цветной капусты (около 1,5 кг)
  • 4-5 ст. л. панировочных сухарей
  • 4-5 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. паприки
  • 1 ч. л. сушёного чеснока
  • Несколько веточек петрушки
  • Цедра 1 лимона
  • Щепотка молотого чили (по желанию)

Приготовление

  1. Тщательно промойте капусту под холодной водой и обсушите бумажным полотенцем.
  2. Разделите кочан на крупные куски, толщиной примерно 2 см, чтобы получились плоские "стейки".
  3. Выложите подготовленные куски капусты на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  4. Смешайте оливковое масло с паприкой и сушеным чесноком. Полученной смесью равномерно смажьте каждый стейк.
  5. Посыпьте капусту панировочными сухарями, чтобы они равномерно прилипли к поверхности.
  6. Запекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке около 25 минут, пока капуста не приобретёт золотистую корочку.

Для подачи на стол можно смешать натёртый пармезан с густым натуральным йогуртом, пропущенным через пресс чесноком и мелко нарезанной зеленью. Также пармезан можно добавить непосредственно в панировочные сухари.

Оставшиеся после нарезки капусты кусочки можно заморозить, чтобы использовать в других блюдах. По желанию, готовую капусту можно сбрызнуть трюфельным маслом для усиления вкуса.

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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