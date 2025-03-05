Цветная капуста-стейк: оригинальное и малокалорийное блюдо на 8 Марта для встреч с подругами

В мире гастрономии растёт популярность сезонных овощей, и цветная капуста становится одним из главных героев на кухне. Она уже не только отварная или тушёная, но и подаётся в виде аппетитных стейк-стейков, которые идеально подходят для праздничных мероприятий и дружеских встреч.
Это лёгкое и оригинальное блюдо отлично сочетается с игристыми и белыми винами и хорошо подойдёт на празднование 8 марта с подругами, которые заботятся о фигуре!
Ингредиенты:
Приготовление
Для подачи на стол можно смешать натёртый пармезан с густым натуральным йогуртом, пропущенным через пресс чесноком и мелко нарезанной зеленью. Также пармезан можно добавить непосредственно в панировочные сухари.
Оставшиеся после нарезки капусты кусочки можно заморозить, чтобы использовать в других блюдах. По желанию, готовую капусту можно сбрызнуть трюфельным маслом для усиления вкуса.
Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.