Цветная капуста-стейк: оригинальное и малокалорийное блюдо на 8 Марта для встреч с подругами

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

В мире гастрономии растёт популярность сезонных овощей, и цветная капуста становится одним из главных героев на кухне. Она уже не только отварная или тушёная, но и подаётся в виде аппетитных стейк-стейков, которые идеально подходят для праздничных мероприятий и дружеских встреч.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стейки из цветной капусты

Это лёгкое и оригинальное блюдо отлично сочетается с игристыми и белыми винами и хорошо подойдёт на празднование 8 марта с подругами, которые заботятся о фигуре!

Ингредиенты:

1 кочан цветной капусты (около 1,5 кг)

4-5 ст. л. панировочных сухарей

4-5 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. паприки

1 ч. л. сушёного чеснока

Несколько веточек петрушки

Цедра 1 лимона

Щепотка молотого чили (по желанию)

Приготовление

Тщательно промойте капусту под холодной водой и обсушите бумажным полотенцем. Разделите кочан на крупные куски, толщиной примерно 2 см, чтобы получились плоские "стейки". Выложите подготовленные куски капусты на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смешайте оливковое масло с паприкой и сушеным чесноком. Полученной смесью равномерно смажьте каждый стейк. Посыпьте капусту панировочными сухарями, чтобы они равномерно прилипли к поверхности. Запекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке около 25 минут, пока капуста не приобретёт золотистую корочку.

Для подачи на стол можно смешать натёртый пармезан с густым натуральным йогуртом, пропущенным через пресс чесноком и мелко нарезанной зеленью. Также пармезан можно добавить непосредственно в панировочные сухари.

Оставшиеся после нарезки капусты кусочки можно заморозить, чтобы использовать в других блюдах. По желанию, готовую капусту можно сбрызнуть трюфельным маслом для усиления вкуса.

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

