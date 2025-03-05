Вернитесь в детство за 15 минут: рецепт тех самых молочных коржиков по 8 копеек

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Коржики — это простое, но невероятно вкусное лакомство, которое напоминает нам о беззаботных днях детства. Эти мягкие и ароматные изделия из бездрожжевого теста, по вкусу напоминающие печенье, станут отличным дополнением к семейному чаепитию. Советские дети обожали молочные коржики, которые продавались в столовых всего за 8 копеек.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Коржики

Сегодня, когда многие из нас с теплотой вспоминают вкус детства, коржики могут стать отличным способом вернуться в те беззаботные времена. Их приготовление не займет много времени, а результат порадует всю семью.

Ингредиенты (на 10 порций):

Мука — 400 г

Сахар — 200 г

Яйцо — 1 шт.

Сливочное масло — 100 г

Молоко — 90 мл

Разрыхлитель — 10 г

Ванилин — 0,2 г

Приготовление:

В размягченное сливочное масло добавьте сахар и взбейте миксером до получения однородной массы. Влейте молоко, добавьте яйцо, разрыхлитель и ванилин. Тщательно перемешайте. Постепенно подсыпая муку, замесите мягкое и эластичное тесто. Раскатайте тесто в пласт толщиной 8-10 мм. С помощью формочек или стакана вырежьте коржики и переложите их на противень. При желании можно посыпать сверху сахаром. Выпекайте коржики в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут. Как только они подрумянятся, достаньте противень из духовки.

Уточнения

Коржик — кондитерское изделие из пресного сдобного теста.

