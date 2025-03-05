Вернитесь в детство за 15 минут: рецепт тех самых молочных коржиков по 8 копеек

Коржики — это простое, но невероятно вкусное лакомство, которое напоминает нам о беззаботных днях детства. Эти мягкие и ароматные изделия из бездрожжевого теста, по вкусу напоминающие печенье, станут отличным дополнением к семейному чаепитию. Советские дети обожали молочные коржики, которые продавались в столовых всего за 8 копеек.
Сегодня, когда многие из нас с теплотой вспоминают вкус детства, коржики могут стать отличным способом вернуться в те беззаботные времена. Их приготовление не займет много времени, а результат порадует всю семью.
Ингредиенты (на 10 порций):
Приготовление:
Коржик — кондитерское изделие из пресного сдобного теста.
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