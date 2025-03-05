Праздничный стол без хлопот: рецепт крекеров с креветками, удивляющий простотой и изысканностью!

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Для создания идеальной атмосферы праздника в честь Международного женского дня можно выбрать легкие и элегантные закуски. Важно, чтобы приготовление блюд не отвлекало от общения и они в итоге радовали глаз.

Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крекеры с креветками

Отличным вариантом станут небольшие закуски, брускетты или крекеры с пикантными тарталетками.

Крекеры с креветками: нежная закуска для весеннего настроения

Ингредиенты:

200 г очищенных и вареных креветок

10 крекеров

1 лист нори

Для соуса:

1,5 ст. л. майонеза

Острый соус чили по вкусу

Сок лайма или лимона

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Смешайте майонез с острым соусом чили, соком лайма или лимона. Приправьте по вкусу солью и перцем. Лист нори нарежьте на кусочки, соответствующие размеру крекеров. Смажьте каждый крекер соусом, положите сверху лист нори и добавьте креветки. Подавайте, украсив закуску каплями соуса чили и лимонного сока, а также посыпав молотым перцем.

Приятного аппетита!

Уточнения

Крекер (англ. cracker) — хрустящее печенье со слоистой структурой и маслянистой поверхностью.



Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).

