Праздничный стол без хлопот: рецепт крекеров с креветками, удивляющий простотой и изысканностью!

Для создания идеальной атмосферы праздника в честь Международного женского дня можно выбрать легкие и элегантные закуски. Важно, чтобы приготовление блюд не отвлекало от общения и они в итоге радовали глаз.
Отличным вариантом станут небольшие закуски, брускетты или крекеры с пикантными тарталетками.
Крекеры с креветками: нежная закуска для весеннего настроения
Ингредиенты:
Для соуса:
Приготовление:
Приятного аппетита!
Крекер (англ. cracker) — хрустящее печенье со слоистой структурой и маслянистой поверхностью.
Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).
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Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.