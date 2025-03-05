Праздничный стол без хлопот: рецепт крекеров с креветками, удивляющий простотой и изысканностью!

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1:11
Еда

Для создания идеальной атмосферы праздника в честь Международного женского дня можно выбрать легкие и элегантные закуски. Важно, чтобы приготовление блюд не отвлекало от общения и они в итоге радовали глаз.

Крекеры с креветками
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крекеры с креветками

Отличным вариантом станут небольшие закуски, брускетты или крекеры с пикантными тарталетками.

Крекеры с креветками: нежная закуска для весеннего настроения

Ингредиенты:

  • 200 г очищенных и вареных креветок
  • 10 крекеров
  • 1 лист нори

Для соуса:

  • 1,5 ст. л. майонеза
  • Острый соус чили по вкусу
  • Сок лайма или лимона
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Смешайте майонез с острым соусом чили, соком лайма или лимона.
  2. Приправьте по вкусу солью и перцем.
  3. Лист нори нарежьте на кусочки, соответствующие размеру крекеров.
  4. Смажьте каждый крекер соусом, положите сверху лист нори и добавьте креветки.
  5. Подавайте, украсив закуску каплями соуса чили и лимонного сока, а также посыпав молотым перцем.

Приятного аппетита!

Уточнения

Крекер (англ. cracker) — хрустящее печенье со слоистой структурой и маслянистой поверхностью.

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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