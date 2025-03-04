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Эти оладьи тают во рту: раскрываем секрет идеального теста на сметане — удивите семью

Еда

Оладьи, приготовленные на сметане, представляют собой отличную альтернативу традиционным рецептам на молоке или кефире. Эти оладьи получаются особенно пышными и воздушными, напоминая пончики.

Оладьи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Оладьи

Для приготовления оладий на сметане вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 стакан густой сметаны,
  • 2 яйца,
  • соль,
  • половина чайной ложки соды,
  • мука,
  • 2 столовые ложки сахара.

Приготовление

  1. Сначала смешайте сметану с яйцами, солью и содой до однородной консистенции.
  2. Постепенно добавляйте муку и продолжайте мешать до получения густого теста.
  3. Затем добавьте сахар и тщательно перемешайте.
  4. Разогрейте сковороду, добавив растительное масло. Ложкой выкладывайте порции теста на сковороду, стараясь не перемешивать его. Жарьте оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.

Благодаря сметане, оладьи будут хорошо подниматься и сохранять свою пышность даже после остывания.

Приятного аппетита!

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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