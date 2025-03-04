Эти оладьи тают во рту: раскрываем секрет идеального теста на сметане — удивите семью

Оладьи, приготовленные на сметане, представляют собой отличную альтернативу традиционным рецептам на молоке или кефире. Эти оладьи получаются особенно пышными и воздушными, напоминая пончики.

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Для приготовления оладий на сметане вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 стакан густой сметаны,

2 яйца,

соль,

половина чайной ложки соды,

мука,

2 столовые ложки сахара.

Приготовление

Сначала смешайте сметану с яйцами, солью и содой до однородной консистенции. Постепенно добавляйте муку и продолжайте мешать до получения густого теста. Затем добавьте сахар и тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду, добавив растительное масло. Ложкой выкладывайте порции теста на сковороду, стараясь не перемешивать его. Жарьте оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.

Благодаря сметане, оладьи будут хорошо подниматься и сохранять свою пышность даже после остывания.

Приятного аппетита!

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.



Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

