Шеф-повар раскрыл секрет: говядина по-бургундски станет божественно нежной — добавьте этот ингредиент

Говядина по-бургундски — классический французский рецепт, идеально подходящий для холодных дней. Шеф-повар Жюльен Дюбуэ поделился своей версией этого блюда в своих соцсетях, рассказав, как сделать его еще лучше.
Это типичное тушеное блюдо французской кухни. Хотя существует традиционный рецепт приготовления, некоторые повара любят добавлять свои собственные ингредиенты, чтобы сделать соус более густым. Более того, блюдо можно приготовить без вина, как это делали наши бабушки. Именно так поступил Жюльен Дюбуэ, владелец ресторана в Париже с 2018 года. Он поделился своей версией говядины по-бургундски, раскрыв секрет уникального вкуса, пишет Femme Actuelle со ссылкой на шеф-повара.
Обратите внимание, что это блюдо требует много времени для приготовления, так как его нужно долго тушить. Подумайте об этом перед тем, как начать!
У шеф-повара Жюльена Дюбуэ есть небольшой секрет, как сделать говядину по-бургундски еще вкуснее! Прежде чем приступить к приготовлению, он признался, что использовал говяжью щеку, чтобы сделать блюдо более нежным.
Жюльен Дюбуэ завершил блюдо капелькой крема из черной смородины. Перед подачей выложите мясо, овощи и соус на тарелку с макаронами-ракушками и посыпьте рубленой петрушкой, жемчужным луком и маринованной морковью.
Бёф бургиньо́н (фр. bœuf bourguignon — говядина по-бургундски) — традиционное, но не широко распространённое блюдо французской кухни; готовится из тушёных, слегка обжаренных кусочков говядины в густом винном соусе на говяжьем бульоне, приправляется чесноком, луком, морковью, грибами.
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