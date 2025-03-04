Шеф-повар раскрыл секрет: говядина по-бургундски станет божественно нежной — добавьте этот ингредиент

2:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Говядина по-бургундски — классический французский рецепт, идеально подходящий для холодных дней. Шеф-повар Жюльен Дюбуэ поделился своей версией этого блюда в своих соцсетях, рассказав, как сделать его еще лучше.

Фото: commons.wikimedia.org by Slayschips, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Говядина по-бургундски

Это типичное тушеное блюдо французской кухни. Хотя существует традиционный рецепт приготовления, некоторые повара любят добавлять свои собственные ингредиенты, чтобы сделать соус более густым. Более того, блюдо можно приготовить без вина, как это делали наши бабушки. Именно так поступил Жюльен Дюбуэ, владелец ресторана в Париже с 2018 года. Он поделился своей версией говядины по-бургундски, раскрыв секрет уникального вкуса, пишет Femme Actuelle со ссылкой на шеф-повара.

Обратите внимание, что это блюдо требует много времени для приготовления, так как его нужно долго тушить. Подумайте об этом перед тем, как начать!

У шеф-повара Жюльена Дюбуэ есть небольшой секрет, как сделать говядину по-бургундски еще вкуснее! Прежде чем приступить к приготовлению, он признался, что использовал говяжью щеку, чтобы сделать блюдо более нежным.

Говяжью щеку необходимо очистить и нарезать крупными кубиками. Затем добавьте соль, перец, мускатный орех и немного душистого перца. Обваляйте мясо в муке, обжарьте и положите в кастрюлю, на сильный огонь. Дайте кусочкам говядины хорошо подрумяниться. Добавьте измельченный лук, нарезанную морковь, букет гарни, томатное пюре и ветчинные шкурки. Дайте всему карамелизоваться, затем добавьте цедру апельсина и полбутылки портвейна. Фламбируйте форму для запекания перед тем, как смочить ее красным вином. Смесь должна почти полностью высохнуть, так как это придаст блюду концентрированный вкус. Залейте телячьим соком и готовьте три часа, пока блюдо не станет очень мягким. Подрумяньте немного маринованной моркови в кастрюле. В форму для запекания положите несколько кусочков шоколада, нарезанный зеленый лук, маринованные огурцы и "буржуазный" гарнир — грибы и лук, обжаренные по отдельности.

Жюльен Дюбуэ завершил блюдо капелькой крема из черной смородины. Перед подачей выложите мясо, овощи и соус на тарелку с макаронами-ракушками и посыпьте рубленой петрушкой, жемчужным луком и маринованной морковью.

Уточнения

Бёф бургиньо́н (фр. bœuf bourguignon — говядина по-бургундски) — традиционное, но не широко распространённое блюдо французской кухни; готовится из тушёных, слегка обжаренных кусочков говядины в густом винном соусе на говяжьем бульоне, приправляется чесноком, луком, морковью, грибами.

