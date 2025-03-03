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Не просто морс, а напиток здоровья — как приготовить клюквенный эликсир с пряностями

1:56
Еда

Этот напиток не только невероятно вкусный и ароматный, но и обладает мощным противовоспалительным и иммуностимулирующим эффектом. В горячем виде он помогает быстрее справиться с простудой, а в прохладном — поддерживает защитные силы организма. Кроме того, пряности можно менять в зависимости от вкусовых предпочтений: заменить корицу на бадьян, убрать гвоздику или добавить кардамон.

Клюквенный морс
Фото: commons.wikimedia.org by Andy Melton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Клюквенный морс

Что понадобится для приготовления?

На 4 порции:

  • Клюква — 300 г
  • Вода — 1,2 л
  • Коричневый сахар — 2 ст. л.
  • Корень имбиря — 10 г
  • Корица — 1 палочка
  • Гвоздика — 5 бутонов
  • Чёрный перец горошком — 5 шт.
  • Тёртый мускатный орех — на кончике ножа
  • Розовый перец — 5 г

Как приготовить пряный морс?

  1. Подготовка клюквы. Переберите ягоды, промойте их под проточной водой и обсушите на бумажном полотенце.
  2. Выжимка сока. Разомните клюкву деревянной толкушкой через сито, отделив сок. Уберите его в холодильник, а оставшиеся выжимки переложите в сотейник.
  3. Варка с пряностями. Залейте выжимки холодной водой, добавьте натёртый корень имбиря, сахар и все пряности (перец и гвоздику лучше измельчить в ступке).
  4. Нагрев. Поставьте сотейник на средний огонь, доведите до кипения и варите 10 минут. Затем закройте крышкой и оставьте на 20 минут, чтобы напиток настоялся.
  5. Финальный этап. Процедите морс через двойной слой марли, соедините с охлаждённым клюквенным соком. Подавайте тёплым или охлаждённым.

Клюква богата витамином C, который особенно важен в сезон простуд. Он помогает снизить температуру, облегчает симптомы болезни и укрепляет иммунитет.

Уточнения

Морс — прохладительный напиток, имеющий вкусный эффект, ягодный сок, разбавленный водой и подслащённый. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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