Не просто морс, а напиток здоровья — как приготовить клюквенный эликсир с пряностями

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот напиток не только невероятно вкусный и ароматный, но и обладает мощным противовоспалительным и иммуностимулирующим эффектом. В горячем виде он помогает быстрее справиться с простудой, а в прохладном — поддерживает защитные силы организма. Кроме того, пряности можно менять в зависимости от вкусовых предпочтений: заменить корицу на бадьян, убрать гвоздику или добавить кардамон.

Фото: commons.wikimedia.org by Andy Melton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Клюквенный морс

Что понадобится для приготовления?

На 4 порции:

Клюква — 300 г

Вода — 1,2 л

Коричневый сахар — 2 ст. л.

Корень имбиря — 10 г

Корица — 1 палочка

Гвоздика — 5 бутонов

Чёрный перец горошком — 5 шт.

Тёртый мускатный орех — на кончике ножа

Розовый перец — 5 г

Как приготовить пряный морс?

Подготовка клюквы. Переберите ягоды, промойте их под проточной водой и обсушите на бумажном полотенце. Выжимка сока. Разомните клюкву деревянной толкушкой через сито, отделив сок. Уберите его в холодильник, а оставшиеся выжимки переложите в сотейник. Варка с пряностями. Залейте выжимки холодной водой, добавьте натёртый корень имбиря, сахар и все пряности (перец и гвоздику лучше измельчить в ступке). Нагрев. Поставьте сотейник на средний огонь, доведите до кипения и варите 10 минут. Затем закройте крышкой и оставьте на 20 минут, чтобы напиток настоялся. Финальный этап. Процедите морс через двойной слой марли, соедините с охлаждённым клюквенным соком. Подавайте тёплым или охлаждённым.

Клюква богата витамином C, который особенно важен в сезон простуд. Он помогает снизить температуру, облегчает симптомы болезни и укрепляет иммунитет.

Уточнения

Морс — прохладительный напиток, имеющий вкусный эффект, ягодный сок, разбавленный водой и подслащённый.

