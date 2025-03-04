Постная солянка с грибами — готовится просто, а вкус удивляет!

Постная солянка — это не суп, а невероятно вкусное овощное рагу, которое отлично подойдёт как гарнир к мясу или курице, а также может быть самостоятельным блюдом. Готовится оно просто, из доступных продуктов, а главное — получается сытным и ароматным.
Одним из ключевых ингредиентов являются шампиньоны. Чем они свежее и крепче, тем лучше получится текстура блюда. Они придают солянке насыщенный вкус и приятную грибную нотку. Важным компонентом также являются протёртые томаты, которые можно заменить спелыми грунтовыми помидорами — с кожицей или без. Такой вариант сделает блюдо ещё более ароматным и насыщенным.
Для приготовления четырёх порций вам понадобятся:
Солянка получается насыщенной, ароматной и очень аппетитной. Подавать её лучше в горячем виде, дополнив свежей зеленью или кусочком хрустящего хлеба.
Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.
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