Постная солянка с грибами — готовится просто, а вкус удивляет!

2:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Постная солянка — это не суп, а невероятно вкусное овощное рагу, которое отлично подойдёт как гарнир к мясу или курице, а также может быть самостоятельным блюдом. Готовится оно просто, из доступных продуктов, а главное — получается сытным и ароматным.

Фото: commons.wikimedia.org by Trzewik, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солянка

Главный секрет вкуса

Одним из ключевых ингредиентов являются шампиньоны. Чем они свежее и крепче, тем лучше получится текстура блюда. Они придают солянке насыщенный вкус и приятную грибную нотку. Важным компонентом также являются протёртые томаты, которые можно заменить спелыми грунтовыми помидорами — с кожицей или без. Такой вариант сделает блюдо ещё более ароматным и насыщенным.

Какие продукты понадобятся

Для приготовления четырёх порций вам понадобятся:

Белокочанная капуста — 1 шт.

Свежие шампиньоны — 500 г

Репчатый лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Протёртые томаты — 200 г

Чеснок — по вкусу

Растительное масло — по вкусу

Соль, чёрный перец, сахар — по вкусу

Как приготовить постную солянку

Подготовка овощей. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите или нарежьте соломкой. Чеснок порубите. Обжарка грибов. Шампиньоны очистите, протрите влажной салфеткой и нарежьте пластинами. Обжарьте в 1 ст. л. разогретого масла около 10 минут. Добавьте ещё 1 ст. л. масла и лук, готовьте ещё 6 минут. Подготовка капусты. Нашинкуйте капусту тонкой соломкой, добавьте морковь, слегка посолите и перемешайте. Немного обомните, чтобы появился сок. Обжарка капусты. Разогрейте масло в сковороде, выложите капусту с морковью и обжаривайте 7 минут, постоянно помешивая, чтобы овощи не пригорели. Добавление томатов. Влейте протёртые томаты, добавьте соль, перец и сахар по вкусу. Перемешайте, накройте крышкой и тушите 15 минут на слабом огне. Финальный этап. Добавьте в солянку грибы с луком и чесноком, перемешайте и готовьте ещё 3 минуты.

Солянка получается насыщенной, ароматной и очень аппетитной. Подавать её лучше в горячем виде, дополнив свежей зеленью или кусочком хрустящего хлеба.

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

