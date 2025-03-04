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Постная солянка с грибами — готовится просто, а вкус удивляет!

2:32
Еда

Постная солянка — это не суп, а невероятно вкусное овощное рагу, которое отлично подойдёт как гарнир к мясу или курице, а также может быть самостоятельным блюдом. Готовится оно просто, из доступных продуктов, а главное — получается сытным и ароматным.

Солянка
Фото: commons.wikimedia.org by Trzewik, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солянка

Главный секрет вкуса

Одним из ключевых ингредиентов являются шампиньоны. Чем они свежее и крепче, тем лучше получится текстура блюда. Они придают солянке насыщенный вкус и приятную грибную нотку. Важным компонентом также являются протёртые томаты, которые можно заменить спелыми грунтовыми помидорами — с кожицей или без. Такой вариант сделает блюдо ещё более ароматным и насыщенным.

Какие продукты понадобятся

Для приготовления четырёх порций вам понадобятся:

  • Белокочанная капуста — 1 шт.
  • Свежие шампиньоны — 500 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Протёртые томаты — 200 г
  • Чеснок — по вкусу
  • Растительное масло — по вкусу
  • Соль, чёрный перец, сахар — по вкусу

Как приготовить постную солянку

  1. Подготовка овощей. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите или нарежьте соломкой. Чеснок порубите.
  2. Обжарка грибов. Шампиньоны очистите, протрите влажной салфеткой и нарежьте пластинами. Обжарьте в 1 ст. л. разогретого масла около 10 минут. Добавьте ещё 1 ст. л. масла и лук, готовьте ещё 6 минут.
  3. Подготовка капусты. Нашинкуйте капусту тонкой соломкой, добавьте морковь, слегка посолите и перемешайте. Немного обомните, чтобы появился сок.
  4. Обжарка капусты. Разогрейте масло в сковороде, выложите капусту с морковью и обжаривайте 7 минут, постоянно помешивая, чтобы овощи не пригорели.
  5. Добавление томатов. Влейте протёртые томаты, добавьте соль, перец и сахар по вкусу. Перемешайте, накройте крышкой и тушите 15 минут на слабом огне.
  6. Финальный этап. Добавьте в солянку грибы с луком и чесноком, перемешайте и готовьте ещё 3 минуты.

Солянка получается насыщенной, ароматной и очень аппетитной. Подавать её лучше в горячем виде, дополнив свежей зеленью или кусочком хрустящего хлеба.

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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