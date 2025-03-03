Постные рецепты на скорую руку: секреты от лучших кулинаров

2:36 Your browser does not support the audio element. Еда

​Устали после работы и нет сил готовить ужин? Постное меню не обязательно требует долгого времени на кухне. Существует множество рецептов, позволяющих приготовить вкусный и сытный ужин всего за 20 минут.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Суп-пюре из брокколи

Овощная сковорода с тофу

Нарежьте кубиками болгарский перец, брокколи, морковь и тофу. Обжарьте их на раскаленном масле, добавьте соевый соус, чеснок и имбирь. Подавайте с готовой лапшой или рисом. Такой ужин готовится быстрее, чем доставка пиццы.

Крем-суп из тыквы с кокосом

Запеките в духовке кусочки тыквы с луком, затем взбейте их в блендере с кокосовым молоком и специями. Если нет времени на запекание, используйте замороженную тыкву — её можно сразу варить в кастрюле. Суп получается густым, сладковатым и удивительно сытным.

Постные бургеры

Для любителей фастфуда подойдут постные бургеры. Используйте булочки, листья салата, помидоры и котлеты из консервированной фасоли. Разомните фасоль вилкой, добавьте панировочные сухари, лук и специи, сформируйте лепешки и обжарьте их. Соберите бургеры — и даже те, кто не соблюдает пост, попросят добавки.

Рататуй из замороженных овощей

Не игнорируйте замороженные овощи. Они спасают, когда нет времени на чистку и нарезку. Смесь брокколи, стручковой фасоли и моркови можно превратить в рататуй: потушите овощи в томатном соусе с прованскими травами. Подавайте с чесночными гренками — и ужин готов.

Салат с киноа

Если хочется чего-то легкого, приготовьте салат с киноа. Отварите киноа, смешайте с огурцом, авокадо, зеленью и заправкой из лимонного сока с оливковым маслом. Этот салат насытит лучше мяса, а готовится пока закипает вода для крупы.

Секреты быстрого постного ужина

Используйте полуфабрикаты : консервированные бобовые, замороженные овощные смеси и готовые крупы значительно сокращают время готовки.​

Соусы и специи : они придают блюдам яркий вкус и разнообразие.​

Минимальная обработка: старайтесь готовить блюда с минимальной термической обработкой, чтобы сохранить полезные вещества и сэкономить время.​

Постный ужин может быть быстрым, вкусным и разнообразным. Главное — использовать доступные ингредиенты и не бояться экспериментировать.

Уточнения

Вели́кий по́ст (греч. Μεγάλη Τεσσαρακοστή "Вели́кая Четыредеся́тница") — центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи; соответствующий период литургического года, отмеченный в богослужении молитвами покаяния и воспоминания крестной смерти и воскресения Иисуса Христа.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.