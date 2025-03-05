Откройте для себя рецепт сока, который сэкономит ваше время и сэкономит деньги

Ингредиенты:

Помидоры

Соль

(Пропорции зависят от объема сока, который вы получите.)

Как приготовить домашний томатный сок:

Вот несколько важных нюансов нашего рецепта: помидоры для сока должны быть в соотношении 50% магазинных (они более мясистые) и 50% домашних (они водянистые и слаще). Также нужно обязательно удалить косточки и шкурки, оставив только мякоть и сок.

У меня есть старая, но надежная соковыжималка, которая идеально подходит для этого рецепта. Она позволяет отделить сок и мякоть в одну посуду, а косточки и шкурки — в другую.

Если у вас нет такой соковыжималки, можно использовать мясорубку с ситом или современную соковыжималку.

Переливаем полученный сок в большую кастрюлю и доводим до кипения. Кипятим его 15-20 минут, добавляем соль по вкусу. Если сок получается слишком густым, можно добавить немного воды до кипячения. Разливаем горячий сок по стерилизованным банкам и закатываем. Вот и все — домашний томатный сок готов!