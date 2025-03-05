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Домашняя кола, которая может вас удивить: проверяем, насколько она похожа на оригинал

1:40
Еда

Если захотелось колы, но магазинный состав пугает, попробуйте приготовить её дома! Этот рецепт — простой и необычный: кола на основе растворимого цикория с сиропом шиповника. Конечно, вкус будет немного отличаться от оригинала, но зато такая версия точно полезнее и натуральнее.

Сладкий газированный напиток
Фото: Wikipedia by pic_p_ter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сладкий газированный напиток

Ингредиенты (на 3 порции):

  • Растворимый цикорий — 3 ст. ложки (30 г)
  • Сироп из шиповника — 2 ст. ложки (25 г)
  • Сахар — 2 ст. ложки (60 г)
  • Газированная вода — 1 л

Как приготовить домашнюю колу:

  1. Подготовьте продукты. Сироп лучше взять шиповниковый — он придаст напитку приятный вкус и дополнительные полезные свойства.

  2. Смешайте сухие ингредиенты. В глубокой миске соедините сахар и цикорий.

  3. Добавьте сироп. Перемешайте массу до однородности.

  4. Разведите смесь. Влейте 100 мл газированной воды и тщательно размешайте, пока сахар полностью не растворится. Если хотите, процедите жидкость через сито — цикорий может оставить небольшой осадок.

  5. Добавьте оставшуюся газировку. Перемешайте, и кола почти готова!

  6. Разливаем по бокалам. По желанию можно добавить лёд, чтобы напиток был ещё освежающим.

  7. Хранение. Если не выпили сразу — перелейте в бутылку, плотно закройте и уберите в холодильник.

Теперь у вас есть натуральная домашняя альтернатива популярному напитку — вкусно, просто и без лишней химии!

Уточнения

Coca-Cola (рус. ко́ка-ко́ла; в просторечии — ко́ла) — газированный безалкогольный напиток, производимый компанией The Coca-Cola Company.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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