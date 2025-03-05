Домашняя кола, которая может вас удивить: проверяем, насколько она похожа на оригинал

Если захотелось колы, но магазинный состав пугает, попробуйте приготовить её дома! Этот рецепт — простой и необычный: кола на основе растворимого цикория с сиропом шиповника. Конечно, вкус будет немного отличаться от оригинала, но зато такая версия точно полезнее и натуральнее.
Подготовьте продукты. Сироп лучше взять шиповниковый — он придаст напитку приятный вкус и дополнительные полезные свойства.
Смешайте сухие ингредиенты. В глубокой миске соедините сахар и цикорий.
Добавьте сироп. Перемешайте массу до однородности.
Разведите смесь. Влейте 100 мл газированной воды и тщательно размешайте, пока сахар полностью не растворится. Если хотите, процедите жидкость через сито — цикорий может оставить небольшой осадок.
Добавьте оставшуюся газировку. Перемешайте, и кола почти готова!
Разливаем по бокалам. По желанию можно добавить лёд, чтобы напиток был ещё освежающим.
Хранение. Если не выпили сразу — перелейте в бутылку, плотно закройте и уберите в холодильник.
Теперь у вас есть натуральная домашняя альтернатива популярному напитку — вкусно, просто и без лишней химии!
Coca-Cola (рус. ко́ка-ко́ла; в просторечии — ко́ла) — газированный безалкогольный напиток, производимый компанией The Coca-Cola Company.
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