Домашняя кола, которая может вас удивить: проверяем, насколько она похожа на оригинал

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Если захотелось колы, но магазинный состав пугает, попробуйте приготовить её дома! Этот рецепт — простой и необычный: кола на основе растворимого цикория с сиропом шиповника. Конечно, вкус будет немного отличаться от оригинала, но зато такая версия точно полезнее и натуральнее.

Фото: Wikipedia by pic_p_ter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сладкий газированный напиток

Ингредиенты (на 3 порции):

Растворимый цикорий — 3 ст. ложки (30 г)

Сироп из шиповника — 2 ст. ложки (25 г)

Сахар — 2 ст. ложки (60 г)

Газированная вода — 1 л

Как приготовить домашнюю колу:

Подготовьте продукты. Сироп лучше взять шиповниковый — он придаст напитку приятный вкус и дополнительные полезные свойства. Смешайте сухие ингредиенты. В глубокой миске соедините сахар и цикорий. Добавьте сироп. Перемешайте массу до однородности. Разведите смесь. Влейте 100 мл газированной воды и тщательно размешайте, пока сахар полностью не растворится. Если хотите, процедите жидкость через сито — цикорий может оставить небольшой осадок. Добавьте оставшуюся газировку. Перемешайте, и кола почти готова! Разливаем по бокалам. По желанию можно добавить лёд, чтобы напиток был ещё освежающим. Хранение. Если не выпили сразу — перелейте в бутылку, плотно закройте и уберите в холодильник.

Теперь у вас есть натуральная домашняя альтернатива популярному напитку — вкусно, просто и без лишней химии!

Уточнения

Coca-Cola (рус. ко́ка-ко́ла; в просторечии — ко́ла) — газированный безалкогольный напиток, производимый компанией The Coca-Cola Company.

