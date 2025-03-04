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Горячий шоколад, но с апгрейдом: готовим то, что вы точно не пробовали

1:41
Еда

Этот напиток — находка для тех, кто хочет чего-то сладкого, согревающего и при этом полезного. Готовится за считанные минуты, не требует добавления сахара, а на вкус — как уют в кружке. Идеально для завтрака, перекуса или холодного вечера под пледом.

Коктейль
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коктейль

Что понадобится (на 4 порции):

  • Молоко (3-6%) - 600-800 мл
  • Бананы - 2 шт.
  • Молочный шоколад - 90-100 г
  • Корица (или мускатный орех) - 0,5 ч. ложки

Как приготовить:

  1. Наливаем молоко в кастрюлю и ставим на средний огонь. Можно использовать кокосовое молоко (оптимально 6% жирности). Если жирность выше, лучше немного разбавить водой.

  2. Ломаем плитку шоколада на небольшие кусочки и отправляем в нагревающееся молоко.

  3. Очищаем бананы от кожуры, нарезаем кружочками и тоже добавляем в кастрюлю.

  4. Насыпаем корицу или мускатный орех по вкусу. Начать лучше с половины чайной ложки, а дальше можно корректировать.

  5. Постоянно помешиваем, пока шоколад полностью не растворится в молоке.

  6. Снимаем кастрюлю с огня и взбиваем смесь погружным блендером до гладкой консистенции.

  7. Если специи недостаточно, добавляем ещё немного и снова взбиваем.

  8. Разливаем напиток по чашкам. Можно пить горячим или дать остыть и насладиться холодным вариантом.

Приятного аппетита! И не бойтесь экспериментировать — добавьте, например, щепотку соли или немного ванили для новых оттенков вкуса.

Уточнения

«Апгрейд» (англ  Upgrade, дословно — «с англ. — «Усовершенствование»») — американо-австралийский научно-фантастический триллер режиссёра и сценариста Ли Уоннелла.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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