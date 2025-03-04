Горячий шоколад, но с апгрейдом: готовим то, что вы точно не пробовали

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот напиток — находка для тех, кто хочет чего-то сладкого, согревающего и при этом полезного. Готовится за считанные минуты, не требует добавления сахара, а на вкус — как уют в кружке. Идеально для завтрака, перекуса или холодного вечера под пледом.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Коктейль

Что понадобится (на 4 порции):

Молоко (3-6%) - 600-800 мл

- 600-800 мл Бананы - 2 шт.

- 2 шт. Молочный шоколад - 90-100 г

- 90-100 г Корица (или мускатный орех) - 0,5 ч. ложки

Как приготовить:

Наливаем молоко в кастрюлю и ставим на средний огонь. Можно использовать кокосовое молоко (оптимально 6% жирности). Если жирность выше, лучше немного разбавить водой. Ломаем плитку шоколада на небольшие кусочки и отправляем в нагревающееся молоко. Очищаем бананы от кожуры, нарезаем кружочками и тоже добавляем в кастрюлю. Насыпаем корицу или мускатный орех по вкусу. Начать лучше с половины чайной ложки, а дальше можно корректировать. Постоянно помешиваем, пока шоколад полностью не растворится в молоке. Снимаем кастрюлю с огня и взбиваем смесь погружным блендером до гладкой консистенции. Если специи недостаточно, добавляем ещё немного и снова взбиваем. Разливаем напиток по чашкам. Можно пить горячим или дать остыть и насладиться холодным вариантом.

Приятного аппетита! И не бойтесь экспериментировать — добавьте, например, щепотку соли или немного ванили для новых оттенков вкуса.

Уточнения

«Апгрейд» (англ Upgrade, дословно — «с англ. — «Усовершенствование»») — американо-австралийский научно-фантастический триллер режиссёра и сценариста Ли Уоннелла.

