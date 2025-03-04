Горячий шоколад, но с апгрейдом: готовим то, что вы точно не пробовали

Этот напиток — находка для тех, кто хочет чего-то сладкого, согревающего и при этом полезного. Готовится за считанные минуты, не требует добавления сахара, а на вкус — как уют в кружке. Идеально для завтрака, перекуса или холодного вечера под пледом.
Ломаем плитку шоколада на небольшие кусочки и отправляем в нагревающееся молоко.
Очищаем бананы от кожуры, нарезаем кружочками и тоже добавляем в кастрюлю.
Насыпаем корицу или мускатный орех по вкусу. Начать лучше с половины чайной ложки, а дальше можно корректировать.
Постоянно помешиваем, пока шоколад полностью не растворится в молоке.
Снимаем кастрюлю с огня и взбиваем смесь погружным блендером до гладкой консистенции.
Если специи недостаточно, добавляем ещё немного и снова взбиваем.
Разливаем напиток по чашкам. Можно пить горячим или дать остыть и насладиться холодным вариантом.
Приятного аппетита! И не бойтесь экспериментировать — добавьте, например, щепотку соли или немного ванили для новых оттенков вкуса.
«Апгрейд» (англ Upgrade, дословно — «с англ. — «Усовершенствование»») — американо-австралийский научно-фантастический триллер режиссёра и сценариста Ли Уоннелла.
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