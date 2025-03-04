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Без муки, без хлопот, без шансов устоять – рецепт, который вам понравится

2:18
Еда

Не нужно быть кондитером, чтобы удивить гостей и домашних по-настоящему изысканным десертом. Этот шоколадный пирог без муки готовится легко, а выглядит так, будто его подают в лучших кафе. Все, что вам понадобится, — немного желания, фантазии и простых ингредиентов.

Пирог "Зебра"
Фото: YouTube by YouTube-канал TASTY COOKING, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог "Зебра"

Ингредиенты

Для ванильного теста:

  • Сливочный сыр (комнатной температуры)- 230 г
  • Сахар — 2/3 стакана
  • Крупное яйцо — 1 шт.
  • Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Для шоколадного теста:

  • Темный шоколад (разломанный) — 280 г
  • Сливочное масло (размягченное) — 150 г (10 ст. л.)
  • Крупные яйца — 3 шт.
  • Сахар — 1/3 стакана
  • Темный ром или эспрессо — 1 ст. л.
  • Ванильный экстракт — 1 ч. л.
  • Щепотка соли
  • Какао-порошок (по желанию)

Как приготовить шоколадный пирог без муки

  • Разогрейте духовку до 150 °C, установите решетку на средний уровень. Форму диаметром 23 см застелите пергаментом.
  • Ванильное тесто: Взбейте сливочный сыр с сахаром до гладкости, добавьте яйцо и ванильный экстракт, еще раз хорошо взбейте. Отложите в сторону.
  • Шоколадное тесто: Растопите шоколад с маслом на паровой бане, перемешайте и дайте слегка остыть. Взбейте яйца, сахар, ром (или эспрессо), ваниль и соль 3-4 минуты. Затем, уменьшив скорость миксера, введите растопленный шоколад.
  • В подготовленную форму влейте половину шоколадного теста, сверху аккуратно распределите ванильное тесто, затем оставшуюся часть шоколадного. Проведите шпажкой или ножом сквозь слои, создавая красивые узоры. Несколько раз слегка ударьте форму о стол, чтобы избавиться от пузырьков воздуха.
  • Выпекайте 40-45 минут. Затем дайте пирогу остыть 30 минут при комнатной температуре, аккуратно извлеките из формы и поставьте в холодильник минимум на 4 часа (а лучше на ночь). Перед подачей посыпьте какао-порошком.

Уточнения

Мука́ — пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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