Чистая селёдка, нервы в порядке: как отделить филе без истерики и лишней воды

С приближением праздников многие задумываются, какие блюда поставить на стол. И, конечно, селёдка — неизменный гость праздничных застолий. Будь то селёдка под шубой, маринованные закуски или просто нежные кусочки с лучком — главное, правильно разделать рыбу. Если сделать всё аккуратно, без костей и кожи, блюдо будет выглядеть аппетитно, а есть его будет куда приятнее.
Свежая или слабосолёная сельдь
Острый нож
Разделочная доска
Бумажные полотенца
Вымойте селёдку в холодной воде, уберите остатки чешуи, если они есть. Обсушите тушку бумажными полотенцами — так рыба не будет скользить в руках.
Отрежьте голову и хвост, разрежьте брюшко и аккуратно удалите внутренности. Внутри может остаться черная плёнка — её тоже нужно убрать, иначе вкус готового блюда будет горчить. Промойте рыбу внутри и снаружи, обсушите.
Разрежьте кожу вдоль хребта и аккуратно снимите её, начиная от головы к хвосту. Лучше делать это медленно, чтобы не порвать филе.
Разделите тушку на две половины, отделяя филе от хребта пальцами. Оставшиеся мелкие косточки можно вынуть пинцетом или аккуратно удалить ножом.
Теперь у вас есть идеально подготовленное филе, которое можно использовать для любимых блюд. Приятного аппетита и вкусных праздников!
Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.
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