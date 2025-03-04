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Чистая селёдка, нервы в порядке: как отделить филе без истерики и лишней воды

Еда

С приближением праздников многие задумываются, какие блюда поставить на стол. И, конечно, селёдка — неизменный гость праздничных застолий. Будь то селёдка под шубой, маринованные закуски или просто нежные кусочки с лучком — главное, правильно разделать рыбу. Если сделать всё аккуратно, без костей и кожи, блюдо будет выглядеть аппетитно, а есть его будет куда приятнее.

Селедка
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Селедка

Что понадобится

  • Свежая или слабосолёная сельдь

  • Острый нож

  • Разделочная доска

  • Бумажные полотенца

Пошаговый процесс разделки

Подготовка рыбы

Вымойте селёдку в холодной воде, уберите остатки чешуи, если они есть. Обсушите тушку бумажными полотенцами — так рыба не будет скользить в руках.

Удаление головы и хвоста

Отрежьте голову и хвост, разрежьте брюшко и аккуратно удалите внутренности. Внутри может остаться черная плёнка — её тоже нужно убрать, иначе вкус готового блюда будет горчить. Промойте рыбу внутри и снаружи, обсушите.

Снятие кожи

Разрежьте кожу вдоль хребта и аккуратно снимите её, начиная от головы к хвосту. Лучше делать это медленно, чтобы не порвать филе.

Удаление костей

Разделите тушку на две половины, отделяя филе от хребта пальцами. Оставшиеся мелкие косточки можно вынуть пинцетом или аккуратно удалить ножом.

Теперь у вас есть идеально подготовленное филе, которое можно использовать для любимых блюд. Приятного аппетита и вкусных праздников!

Уточнения

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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