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Когда хочешь пиццу, но лень раскатывать тесто: пицца в булочках, которой позавидуют все

4:51
Еда

Если вам хочется чего-то необычного, но при этом удобного и вкусного, то пицца в булочках — это именно то, что вам нужно. Мягкие булочки с начинкой из плавленого сыра, ароматного томатного соуса с итальянскими травами и базиликом — идеальный перекус для пикников, путешествий или вечерних посиделок с друзьями. Это блюдо не только вкусное, но и легко готовится, ведь все, что вам нужно, — это немного времени на приготовление дрожжевого теста. Если у вас есть несколько минут, вы легко можете подготовить эти булочки и радовать себя и своих близких.

Булочки
Фото: freepik.com by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Булочки

Продукты для пиццы в булочках (на 8 порций)

Для теста:

  • Мука — 340 г
  • Вода — 200 мл
  • Масло растительное — 4 ст. ложки (60 мл)
  • Дрожжи сухие — 1,5 ч. ложки
  • Сахар — 1,5 ч. ложки
  • Соль — 2/3 ч. ложки

Для начинки:

  • Томатная паста — 100 г
  • Масло растительное — 30 мл (2 ст. ложки)
  • Чеснок — 1-2 зубчика
  • Базилик сушёный — 2 ч. ложки или свежий — 6 листочков
  • Сыр плавленый — 120-140 г
  • Соль — по вкусу
  • Травы итальянские сушёные — 1 ч. ложка

Дополнительно:

  • Молоко (для смазывания булочек) — 20 мл
  • Масло растительное (для смазывания противня и миски) — 20-30 мл

Пошаговый рецепт пиццы в булочках

Шаг 1: Подготовка продуктов

Сначала подготовьте все необходимые продукты для пиццы в булочках. Это поможет вам ускорить процесс готовки, чтобы не отвлекаться на поиски ингредиентов.

Шаг 2: Приготовление дрожжевой смеси

Налейте в миску тёплую воду и добавьте сахар. Перемешайте, чтобы сахар растворился, а затем всыпьте сухие дрожжи. Оставьте смесь в тёплом месте на 10-15 минут. Когда появится пена на поверхности, это означает, что дрожжи активировались.

Шаг 3: Замешиваем тесто

Добавьте в дрожжевую смесь соль, перемешайте и постепенно добавляйте просеянную муку. После того как тесто начнёт собираться в комок, добавьте 3 ст. ложки растительного масла. Когда тесто станет мягким, добавьте оставшееся масло, чтобы оно не прилипало к рукам. Оставьте его в миске, накрытой плёнкой, в тёплом месте на 1 час, чтобы оно поднялось.

Шаг 4: Приготовление начинки

Пока тесто поднимается, приготовьте начинку. Чеснок очистите и разрежьте пополам. В сотейнике разогрейте 2 ст. ложки масла, обжарьте чеснок до золотистого цвета, а затем вынимайте его. В масло добавьте томатную пасту, итальянские травы и базилик. Если используете свежий базилик, измельчите его. Добавьте немного воды, чтобы соус не был слишком густым, и проваривайте 2-4 минуты. После этого снимите с огня и оставьте соус остывать.

Шаг 5: Формируем булочки

Когда тесто поднимется, включите духовку и разогрейте её до 180°C. Разделите тесто на 8 равных частей. Каждую часть раскатайте в круг диаметром примерно 7-10 см. В центр каждого круга положите 1 ч. ложку соуса и несколько кубиков плавленого сыра.

Шаг 6: Закрытие булочек

Заверните края теста, чтобы образовать аккуратные булочки, и защипите их. Переверните каждую булочку швом вниз, чтобы начинка не вытекала.

Шаг 7: Выпечка

Застелите противень пергаментом, смажьте его растительным маслом и присыпьте мукой. Выложите булочки на противень, смазывайте их молоком для золотистой корочки. Поставьте противень в духовку и выпекайте 20-30 минут до лёгкого золотистого цвета.

Шаг 8: Подача

После того как булочки испекутся, вынимайте их из духовки и давайте немного остыть. Пицца в булочках готова! Подавайте её горячей, с добавлением любимых соусов, и наслаждайтесь.

Несколько полезных советов:

  • Если вы хотите усилить аромат, добавьте в соус немного острого перца или чеснока.
  • Для более насыщенного вкуса используйте свежий базилик.
  • Булочки можно приготовить заранее, а потом просто разогреть в духовке — они не потеряют в вкусе.
  • Экспериментируйте с начинками: добавьте оливки, грибы или колбасу для разнообразия.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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