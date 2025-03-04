Когда хочешь пиццу, но лень раскатывать тесто: пицца в булочках, которой позавидуют все

Если вам хочется чего-то необычного, но при этом удобного и вкусного, то пицца в булочках — это именно то, что вам нужно. Мягкие булочки с начинкой из плавленого сыра, ароматного томатного соуса с итальянскими травами и базиликом — идеальный перекус для пикников, путешествий или вечерних посиделок с друзьями. Это блюдо не только вкусное, но и легко готовится, ведь все, что вам нужно, — это немного времени на приготовление дрожжевого теста. Если у вас есть несколько минут, вы легко можете подготовить эти булочки и радовать себя и своих близких.
Сначала подготовьте все необходимые продукты для пиццы в булочках. Это поможет вам ускорить процесс готовки, чтобы не отвлекаться на поиски ингредиентов.
Налейте в миску тёплую воду и добавьте сахар. Перемешайте, чтобы сахар растворился, а затем всыпьте сухие дрожжи. Оставьте смесь в тёплом месте на 10-15 минут. Когда появится пена на поверхности, это означает, что дрожжи активировались.
Добавьте в дрожжевую смесь соль, перемешайте и постепенно добавляйте просеянную муку. После того как тесто начнёт собираться в комок, добавьте 3 ст. ложки растительного масла. Когда тесто станет мягким, добавьте оставшееся масло, чтобы оно не прилипало к рукам. Оставьте его в миске, накрытой плёнкой, в тёплом месте на 1 час, чтобы оно поднялось.
Пока тесто поднимается, приготовьте начинку. Чеснок очистите и разрежьте пополам. В сотейнике разогрейте 2 ст. ложки масла, обжарьте чеснок до золотистого цвета, а затем вынимайте его. В масло добавьте томатную пасту, итальянские травы и базилик. Если используете свежий базилик, измельчите его. Добавьте немного воды, чтобы соус не был слишком густым, и проваривайте 2-4 минуты. После этого снимите с огня и оставьте соус остывать.
Когда тесто поднимется, включите духовку и разогрейте её до 180°C. Разделите тесто на 8 равных частей. Каждую часть раскатайте в круг диаметром примерно 7-10 см. В центр каждого круга положите 1 ч. ложку соуса и несколько кубиков плавленого сыра.
Заверните края теста, чтобы образовать аккуратные булочки, и защипите их. Переверните каждую булочку швом вниз, чтобы начинка не вытекала.
Застелите противень пергаментом, смажьте его растительным маслом и присыпьте мукой. Выложите булочки на противень, смазывайте их молоком для золотистой корочки. Поставьте противень в духовку и выпекайте 20-30 минут до лёгкого золотистого цвета.
После того как булочки испекутся, вынимайте их из духовки и давайте немного остыть. Пицца в булочках готова! Подавайте её горячей, с добавлением любимых соусов, и наслаждайтесь.
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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