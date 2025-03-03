Вкус детства — картофельные котлеты с луком по старому проверенному рецепту

Эти картофельные котлеты — не просто привычный гарнир, а настоящее удовольствие для любителей хрустящей корочки и нежной текстуры внутри. Их можно подать как самостоятельное блюдо с салатом из свежих овощей или дополнить запечённым мясом. Главный секрет — сочетание отварного и сырого картофеля, который делает структуру котлет особенно воздушной. А ароматный жареный лук и топлёное масло придают блюду богатый, насыщенный вкус.
Отложите 1-2 небольшие картофелины, а остальной картофель очистите, залейте кипятком и доведите до кипения. Посолите и варите под крышкой до полной мягкости (примерно 25 минут).
Лук очистите, нарежьте тонкими кольцами и обваляйте в сухарях. В сковороде с толстым дном разогрейте слой топлёного масла (не менее 1 см) и обжаривайте лук порциями на сильном огне до золотисто-коричневого цвета. Готовый лук выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
Отложенный картофель очистите и натрите на мелкой тёрке. Залейте его 3-4 ст. л. горячего масла, оставшегося после обжарки лука, добавьте сметану и хорошо перемешайте.
Слейте воду с отварного картофеля и разомните его в пюре. Затем соедините с подготовленной картофельно-сметанной смесью, посолите, поперчите и оставьте остывать.
Когда масса полностью остынет, добавьте взбитое яйцо и желтки, тщательно перемешайте. Смачивая руки водой, сформируйте котлеты диаметром 7 см и толщиной 1,5-2 см. Обваляйте их в панировочных сухарях.
Обжаривайте котлеты в топлёном масле на небольшом огне до золотистой корочки со всех сторон. Подавайте с жареным луком и сметаной.
Этот рецепт доказывает, что даже самые простые ингредиенты могут превратиться в потрясающее блюдо, если их правильно приготовить!
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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