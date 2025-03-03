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Вкус детства — картофельные котлеты с луком по старому проверенному рецепту

2:44
Еда

Эти картофельные котлеты — не просто привычный гарнир, а настоящее удовольствие для любителей хрустящей корочки и нежной текстуры внутри. Их можно подать как самостоятельное блюдо с салатом из свежих овощей или дополнить запечённым мясом. Главный секрет — сочетание отварного и сырого картофеля, который делает структуру котлет особенно воздушной. А ароматный жареный лук и топлёное масло придают блюду богатый, насыщенный вкус.

beef patty
Фото: Hamburg steak by pelican from Tokyo, Japan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
beef patty

Ингредиенты (на 4 порции)

  • 700-800 г картофеля
  • 3 средние луковицы
  • 1 яйцо
  • 2 желтка
  • 25 г жирной сметаны
  • Топлёное масло (для жарки)
  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
  • Панировочные сухари
  • Сметана — для подачи

Шаг 1. Варка картофеля

Отложите 1-2 небольшие картофелины, а остальной картофель очистите, залейте кипятком и доведите до кипения. Посолите и варите под крышкой до полной мягкости (примерно 25 минут).

Шаг 2. Жарка лука

Лук очистите, нарежьте тонкими кольцами и обваляйте в сухарях. В сковороде с толстым дном разогрейте слой топлёного масла (не менее 1 см) и обжаривайте лук порциями на сильном огне до золотисто-коричневого цвета. Готовый лук выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 3. Подготовка сырого картофеля

Отложенный картофель очистите и натрите на мелкой тёрке. Залейте его 3-4 ст. л. горячего масла, оставшегося после обжарки лука, добавьте сметану и хорошо перемешайте.

Шаг 4. Основная масса для котлет

Слейте воду с отварного картофеля и разомните его в пюре. Затем соедините с подготовленной картофельно-сметанной смесью, посолите, поперчите и оставьте остывать.

Шаг 5. Формирование котлет

Когда масса полностью остынет, добавьте взбитое яйцо и желтки, тщательно перемешайте. Смачивая руки водой, сформируйте котлеты диаметром 7 см и толщиной 1,5-2 см. Обваляйте их в панировочных сухарях.

Шаг 6. Жарка и подача

Обжаривайте котлеты в топлёном масле на небольшом огне до золотистой корочки со всех сторон. Подавайте с жареным луком и сметаной.

Этот рецепт доказывает, что даже самые простые ингредиенты могут превратиться в потрясающее блюдо, если их правильно приготовить!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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