Невероятно вкусно и просто — запеканка из картофеля и курицы с хрустящей корочкой

Картофельная запеканка с курицей и сыром — это не просто ужин, а настоящее кулинарное наслаждение. Она получается сытной, ароматной и очень нежной. Главное — правильно нарезать картофель: кружочки должны быть максимально тонкими, иначе они не успеют как следует пропитаться соусом и останутся жёсткими. Хотите сделать вкус насыщеннее? Вместо сметаны используйте жирные сливки или добавьте пару ложек майонеза.
Курицу нарежьте тонкими ломтиками и сложите в миску. Чеснок пропустите через пресс и добавьте к мясу.
Влейте 50 г сметаны, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Оставьте мясо мариноваться на 20 минут при комнатной температуре.
Лук очистите и нарежьте кольцами. Сыр натрите на крупной тёрке. Петрушку промойте, обсушите, удалите грубые стебли и мелко нарежьте.
Оставшуюся сметану смешайте с рубленой петрушкой, добавьте соль и перец по вкусу. Картофель очистите, промойте и нарежьте тончайшими кружочками — можно воспользоваться овощечисткой.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите слой картофеля, смажьте его сметанным соусом. Сверху выложите лук, затем курицу и немного тёртого сыра. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Верхним слоем должен быть сыр.
Разогрейте духовку до 180°C. Запекайте блюдо около 45 минут. Перед подачей дайте запеканке немного остыть, чтобы она лучше держала форму.
Такое блюдо не оставит равнодушными даже самых взыскательных гурманов!
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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