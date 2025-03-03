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Невероятно вкусно и просто — запеканка из картофеля и курицы с хрустящей корочкой

2:26
Еда

Картофельная запеканка с курицей и сыром — это не просто ужин, а настоящее кулинарное наслаждение. Она получается сытной, ароматной и очень нежной. Главное — правильно нарезать картофель: кружочки должны быть максимально тонкими, иначе они не успеют как следует пропитаться соусом и останутся жёсткими. Хотите сделать вкус насыщеннее? Вместо сметаны используйте жирные сливки или добавьте пару ложек майонеза.

Запечённый картофель
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запечённый картофель

Ингредиенты (на 6 порций)

  • 500 г куриного филе
  • 500 г картофеля
  • 2 луковицы
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 веточки петрушки
  • 300 г твёрдого сыра
  • 300 г сметаны (20%)
  • 10 г сливочного масла
  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Шаг 1. Подготовка ингредиентов

Курицу нарежьте тонкими ломтиками и сложите в миску. Чеснок пропустите через пресс и добавьте к мясу.

Шаг 2. Маринад для курицы

Влейте 50 г сметаны, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Оставьте мясо мариноваться на 20 минут при комнатной температуре.

Шаг 3. Нарезка овощей и подготовка сыра

Лук очистите и нарежьте кольцами. Сыр натрите на крупной тёрке. Петрушку промойте, обсушите, удалите грубые стебли и мелко нарежьте.

Шаг 4. Приготовление соуса

Оставшуюся сметану смешайте с рубленой петрушкой, добавьте соль и перец по вкусу. Картофель очистите, промойте и нарежьте тончайшими кружочками — можно воспользоваться овощечисткой.

Шаг 5. Сборка запеканки

Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите слой картофеля, смажьте его сметанным соусом. Сверху выложите лук, затем курицу и немного тёртого сыра. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Верхним слоем должен быть сыр.

Шаг 6. Выпекание

Разогрейте духовку до 180°C. Запекайте блюдо около 45 минут. Перед подачей дайте запеканке немного остыть, чтобы она лучше держала форму.

Такое блюдо не оставит равнодушными даже самых взыскательных гурманов!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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