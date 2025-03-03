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Как приготовить компот из кураги, который понравится даже детям

Еда

Компот из кураги — это напиток, который не только утоляет жажду, но и приносит пользу организму. Он насыщен витаминами, имеет натуральную сладость и лёгкий цитрусовый оттенок благодаря апельсиновой цедре. Этот напиток подойдёт детям, людям, следящим за питанием, и всем, кто хочет заменить сладкую газировку на полезную альтернативу.

Компот из сухофруктов
Фото: commons.wikimedia.org by E4024, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Компот из сухофруктов

Что понадобится (на 8 порций)?

  • 300 г кураги
  • 1,5-2 литра воды
  • 1 полоска апельсиновой цедры
  • Сахар по вкусу

Как приготовить компот из кураги:

  1. Подготовьте курагу: промойте её в тёплой воде, затем залейте чистой тёплой водой и оставьте на 20 минут. Это поможет избавиться от возможных химикатов и размягчить сухофрукты.
  2. Помойте апельсин, удалите цедру шириной около 1 см — она придаст напитку лёгкую пикантность.
  3. Слейте воду с кураги, при необходимости сполосните её снова.
  4. Залейте курагу холодной водой, добавьте апельсиновую цедру и поставьте кастрюлю на средний огонь.
  5. Доведите до кипения, затем уменьшите нагрев и варите 20-25 минут на минимальном огне.
  6. Добавьте сахар по вкусу, но сначала попробуйте напиток — курага может дать достаточно сладости.
  7. Настаивайте компот: снимите с плиты, уберите цедру и укутайте кастрюлю в полотенце. Так напиток станет ещё более насыщенным.

Советы:

  • Выбирайте натуральную курагу — матовую, без глянца. Ярко-оранжевые плоды часто обработаны химикатами.
  • Можно не добавлять сахар, если хотите сделать напиток максимально полезным.
  • Экспериментируйте с ароматами: добавьте палочку корицы или несколько гвоздик для особой нотки.

Этот компот идеален и в тёплом, и в охлаждённом виде. А курагу из напитка можно съесть отдельно — она станет мягкой и насыщенной вкусом!

Уточнения

Компо́т (от фр. compote через нем. Kompott) — десертный напиток из фруктов или ягод, либо отвар фруктов в сиропе, а также смесь сухофруктов или сушёных ягод и фруктов, либо фруктовые или ягодные консервы.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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