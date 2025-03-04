Как приготовить идеальный капучино: воздушная пена без кофемашины

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Капучино — это не просто кофе, а утренний ритуал, который бодрит и дарит уют. Его главное отличие от латте — пушистая, устойчивая молочная пена. Сделать её можно даже без капучинатора, но если у вас есть кофемашина — процесс пойдёт быстрее. Разбираемся, как добиться правильной текстуры и гармоничного вкуса.

Фото: commons.wikimedia.org by David Andersen davidoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Какао

Что понадобится (на 2 порции)?

2 порции свежесваренного чёрного кофе (двойной эспрессо или американо)

Молоко обычной или пониженной жирности

Сахар, какао-порошок или молотая корица (по желанию)

Как приготовить капучино?

С капучинатором:

Налейте холодное молоко в кувшинчик, заполнив его на 1/3. Включите кофемашину, выпустите пар из трубки капучинатора, чтобы удалить остатки воды. Опустите трубку в центр кувшина, включите пар и начните взбивать молоко, создавая циркуляцию жидкости. Постепенно опускайте кувшин, пока трубка не окажется под поверхностью молока. Это поможет создать стабильную, густую пену. Не перегревайте молоко! Оно не должно закипеть, иначе вкус испортится. Когда пена станет плотной, постучите кувшином о стол, чтобы убрать крупные пузырьки.

Без капучинатора:

Влейте подогретое (но не кипячёное) молоко в банку с крышкой, взбейте его энергичными движениями.

Или воспользуйтесь ручным вспенивателем или френч-прессом, энергично двигая поршень вверх-вниз.

Сервировка:

В чашку с горячим кофе добавьте немного молока. Ложкой аккуратно выложите молочную пену. Посыпьте корицей, тёртым шоколадом или какао через ситечко или трафарет. Можно нарисовать узоры зубочисткой или коктейльной палочкой.

Теперь ваш капучино не только вкусный, но и эстетичный!

Уточнения

Капучи́но (от итал. cappuccino — «капуцин») — кофейный напиток итальянской кухни на основе эспрессо с добавлением в него подогретого до 65 градусов вспененного молока.

