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Как сделать харчо из тушёнки: быстрый рецепт с насыщенным вкусом

2:05
Еда

Хочется насыщенного, пряного и согревающего супа, но нет времени на долгое приготовление? Харчо из тушёнки — отличное решение! Этот вариант грузинского блюда готовится всего за 35 минут, но сохраняет всю насыщенность вкуса благодаря хмели-сунели, чесноку и томатной основе.

Харчо
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Харчо

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 350 г говяжьей тушёнки
  • 2 шт. репчатого лука
  • 100 г риса (лучше круглого)
  • 3 зубчика чеснока
  • 2,5 литра воды
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 1 ч. л. хмели-сунели
  • 2 небольших помидора или 1 ст. л. томатной пасты
  • Лавровый лист
  • Чёрный перец горошком
  • Соль, красный и чёрный молотый перец по вкусу
  • Кинза для подачи

Как приготовить харчо из тушёнки:

  1. Подготовьте овощи: нарежьте лук четвертинками колец.
  2. Обжарьте лук в разогретом сливочном масле до золотистого цвета.
  3. Добавьте натёртые помидоры (или томатную пасту) и тушите 5-7 минут.
  4. Промойте рис до прозрачности воды.
  5. Закипятите воду в кастрюле, добавьте рис и варите на сильном огне 3 минуты, затем убавьте нагрев.
  6. Добавьте тушёнку, размяв её вилкой, и проварите 3-4 минуты.
  7. Всыпьте зажарку, хмели-сунели, лавровый лист, перец. Варите ещё 4-5 минут до готовности риса.
  8. Добавьте чеснок, проварите минуту, снимите с огня и дайте супу настояться.
  9. Перед подачей посыпьте кинзой - она добавит блюду грузинскую нотку.

Советы:

  • Можно использовать свинину вместо говяжьей тушёнки.
  • Если кладёте томатную пасту, обжарьте её 2 минуты с луком.
  • Смесь свежих помидоров и пасты сделает суп более насыщенным.

Этот суп отлично подойдёт для сытного обеда и порадует насыщенным вкусом даже без традиционной варки на кости!

Уточнения

Харчо́ (груз. ხარჩო, дзрохис хорци харшот - говяжий суп) — национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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