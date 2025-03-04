Как сделать харчо из тушёнки: быстрый рецепт с насыщенным вкусом
2:05
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04.03.2025 14:23
Хочется насыщенного, пряного и согревающего супа, но нет времени на долгое приготовление? Харчо из тушёнки — отличное решение! Этот вариант грузинского блюда готовится всего за 35 минут, но сохраняет всю насыщенность вкуса благодаря хмели-сунели, чесноку и томатной основе.
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Харчо
Ингредиенты (на 4 порции):
350 г говяжьей тушёнки
2 шт. репчатого лука
100 г риса (лучше круглого)
3 зубчика чеснока
2,5 литра воды
2 ст. л. сливочного масла
1 ч. л. хмели-сунели
2 небольших помидора или 1 ст. л. томатной пасты
Лавровый лист
Чёрный перец горошком
Соль, красный и чёрный молотый перец по вкусу
Кинза для подачи
Как приготовить харчо из тушёнки:
Подготовьте овощи: нарежьте лук четвертинками колец.
Обжарьте лук в разогретом сливочном масле до золотистого цвета.
Добавьте натёртые помидоры (или томатную пасту) и тушите 5-7 минут.
Промойте рис до прозрачности воды.
Закипятите воду в кастрюле, добавьте рис и варите на сильном огне 3 минуты, затем убавьте нагрев.
Добавьте тушёнку, размяв её вилкой, и проварите 3-4 минуты.
Всыпьте зажарку, хмели-сунели, лавровый лист, перец. Варите ещё 4-5 минут до готовности риса.
Добавьте чеснок, проварите минуту, снимите с огня и дайте супу настояться.
Перед подачей посыпьте кинзой - она добавит блюду грузинскую нотку.
Советы:
Можно использовать свинину вместо говяжьей тушёнки.
Если кладёте томатную пасту, обжарьте её 2 минуты с луком.
Смесь свежих помидоров и пасты сделает суп более насыщенным.
Этот суп отлично подойдёт для сытного обеда и порадует насыщенным вкусом даже без традиционной варки на кости!
Уточнения
(груз. Харчо́ ხარჩო, дзрохис хорци харшот - говяжий суп) — национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру