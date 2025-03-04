Как сделать харчо из тушёнки: быстрый рецепт с насыщенным вкусом

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Хочется насыщенного, пряного и согревающего супа, но нет времени на долгое приготовление? Харчо из тушёнки — отличное решение! Этот вариант грузинского блюда готовится всего за 35 минут, но сохраняет всю насыщенность вкуса благодаря хмели-сунели, чесноку и томатной основе.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Харчо

Ингредиенты (на 4 порции):

350 г говяжьей тушёнки

2 шт. репчатого лука

100 г риса (лучше круглого)

(лучше круглого) 3 зубчика чеснока

2,5 литра воды

2 ст. л. сливочного масла

1 ч. л. хмели-сунели

2 небольших помидора или 1 ст. л. томатной пасты

или Лавровый лист

Чёрный перец горошком

Соль, красный и чёрный молотый перец по вкусу

Кинза для подачи

Как приготовить харчо из тушёнки:

Подготовьте овощи: нарежьте лук четвертинками колец. Обжарьте лук в разогретом сливочном масле до золотистого цвета. Добавьте натёртые помидоры (или томатную пасту) и тушите 5-7 минут. Промойте рис до прозрачности воды. Закипятите воду в кастрюле, добавьте рис и варите на сильном огне 3 минуты, затем убавьте нагрев. Добавьте тушёнку, размяв её вилкой, и проварите 3-4 минуты. Всыпьте зажарку, хмели-сунели, лавровый лист, перец. Варите ещё 4-5 минут до готовности риса. Добавьте чеснок, проварите минуту, снимите с огня и дайте супу настояться. Перед подачей посыпьте кинзой - она добавит блюду грузинскую нотку.

Советы:

Можно использовать свинину вместо говяжьей тушёнки.

Если кладёте томатную пасту, обжарьте её 2 минуты с луком.

Смесь свежих помидоров и пасты сделает суп более насыщенным.

Этот суп отлично подойдёт для сытного обеда и порадует насыщенным вкусом даже без традиционной варки на кости!

Уточнения

Харчо́ (груз. ხარჩო, дзрохис хорци харшот - говяжий суп) — национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали.

