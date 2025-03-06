Готовлю шакшуку — и даже те, кто не любят яйца, просят рецепт
2:07
Главные компоненты — яйца и томатный соус. Но чтобы блюдо получилось ещё более сытным и насыщенным, добавляем фарш. Можно использовать любой — говяжий, куриный, свиной или смешанный.
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шакшука
Ингредиенты на 4 порции:
- Яйца — 4 шт.
- Фарш (любой) — 200 г
- Помидоры — 4 шт.
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Паприка — 1 ч. л.
- Острый перец, соль — по вкусу
- Томатная паста — ½ ст. л.
Как приготовить шакшуку с фаршем
- Подготовка овощей. Нарезаем помидоры и лук небольшими кубиками, измельчаем чеснок.
- Обжарка лука. Разогреваем растительное масло в большой сковороде и обжариваем лук 3-4 минуты до прозрачности.
- Добавляем фарш. Перемешиваем, жарим, разбивая комочки, пока он не изменит цвет и не станет готовым.
- Добавляем специи. Всыпаем соль, паприку, острый перец, кладём томатную пасту и помидоры. Тушим под крышкой на небольшом огне 15-20 минут, затем добавляем чеснок.
- Готовим яйца. Делаем углубления в соусе, аккуратно вбиваем яйца, не повреждая желтки.
- Доводим до готовности. Готовим на слабом огне 4-5 минут, пока белок не затвердеет, а желток останется слегка жидким.
- Подаём прямо в сковороде. Отлично сочетается с хрустящим хлебом или лавашем.
Секреты вкусной шакшуки
- Используйте спелые, ароматные помидоры — они дадут лучший вкус, чем томаты из холодильника.
- Если нет свежих помидоров, можно взять консервированные в собственном соку.
- Фарш можно заменить нарезанными колбасками или беконом, но именно фарш делает блюдо насыщенным.
- Любите острее? Добавьте немного чили или кайенского перца.
Уточнения
Шакшу́ка — блюдо из яиц, жаренных в соусе из помидоров, острого перца, лука и приправ, входит в кухню большинства арабских стран.
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру