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Готовлю шакшуку — и даже те, кто не любят яйца, просят рецепт

2:07
Еда

Главные компоненты — яйца и томатный соус. Но чтобы блюдо получилось ещё более сытным и насыщенным, добавляем фарш. Можно использовать любой — говяжий, куриный, свиной или смешанный.

шакшука
Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain
шакшука

Ингредиенты на 4 порции:

  • Яйца — 4 шт.
  • Фарш (любой) — 200 г
  • Помидоры — 4 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Острый перец, соль — по вкусу
  • Томатная паста — &frac12 ст. л.

Как приготовить шакшуку с фаршем

  1. Подготовка овощей. Нарезаем помидоры и лук небольшими кубиками, измельчаем чеснок.
  2. Обжарка лука. Разогреваем растительное масло в большой сковороде и обжариваем лук 3-4 минуты до прозрачности.
  3. Добавляем фарш. Перемешиваем, жарим, разбивая комочки, пока он не изменит цвет и не станет готовым.
  4. Добавляем специи. Всыпаем соль, паприку, острый перец, кладём томатную пасту и помидоры. Тушим под крышкой на небольшом огне 15-20 минут, затем добавляем чеснок.
  5. Готовим яйца. Делаем углубления в соусе, аккуратно вбиваем яйца, не повреждая желтки.
  6. Доводим до готовности. Готовим на слабом огне 4-5 минут, пока белок не затвердеет, а желток останется слегка жидким.
  7. Подаём прямо в сковороде. Отлично сочетается с хрустящим хлебом или лавашем.

Секреты вкусной шакшуки

  • Используйте спелые, ароматные помидоры — они дадут лучший вкус, чем томаты из холодильника.
  • Если нет свежих помидоров, можно взять консервированные в собственном соку.
  • Фарш можно заменить нарезанными колбасками или беконом, но именно фарш делает блюдо насыщенным.
  • Любите острее? Добавьте немного чили или кайенского перца.

Уточнения

Шакшу́ка — блюдо из яиц, жаренных в соусе из помидоров, острого перца, лука и приправ, входит в кухню большинства арабских стран.
 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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