Готовлю шакшуку — и даже те, кто не любят яйца, просят рецепт

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Главные компоненты — яйца и томатный соус. Но чтобы блюдо получилось ещё более сытным и насыщенным, добавляем фарш. Можно использовать любой — говяжий, куриный, свиной или смешанный.

Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain шакшука

Ингредиенты на 4 порции:

Яйца — 4 шт.

Фарш (любой) — 200 г

Помидоры — 4 шт.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Растительное масло — 2 ст. л.

Паприка — 1 ч. л.

Острый перец, соль — по вкусу

Томатная паста — ½ ст. л.

Как приготовить шакшуку с фаршем

Подготовка овощей. Нарезаем помидоры и лук небольшими кубиками, измельчаем чеснок. Обжарка лука. Разогреваем растительное масло в большой сковороде и обжариваем лук 3-4 минуты до прозрачности. Добавляем фарш. Перемешиваем, жарим, разбивая комочки, пока он не изменит цвет и не станет готовым. Добавляем специи. Всыпаем соль, паприку, острый перец, кладём томатную пасту и помидоры. Тушим под крышкой на небольшом огне 15-20 минут, затем добавляем чеснок. Готовим яйца. Делаем углубления в соусе, аккуратно вбиваем яйца, не повреждая желтки. Доводим до готовности. Готовим на слабом огне 4-5 минут, пока белок не затвердеет, а желток останется слегка жидким. Подаём прямо в сковороде. Отлично сочетается с хрустящим хлебом или лавашем.

Секреты вкусной шакшуки

Используйте спелые, ароматные помидоры — они дадут лучший вкус, чем томаты из холодильника.

Если нет свежих помидоров, можно взять консервированные в собственном соку.

Фарш можно заменить нарезанными колбасками или беконом, но именно фарш делает блюдо насыщенным.

Любите острее? Добавьте немного чили или кайенского перца.

Уточнения

Шакшу́ка — блюдо из яиц, жаренных в соусе из помидоров, острого перца, лука и приправ, входит в кухню большинства арабских стран.





