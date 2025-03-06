Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оставил погибать. Зеленский бросает свою армию в Курской области
Хотите сад, который цветёт сам по себе? Эти цветы не требуют ухода
Франция говорит об угрозе, но посол едет в Москву – Захарова задалась вопросом
Звезда "Вампиров средней полосы" под следствием: Глеба Калюжного обвиняют в уклонении от армии
Сфинкс приоткрыл пасть: что нашли в тайной комнате под египетской статуей
Будущее уже здесь: испанцы создали двигатель, который работает почти на всём
Ошибки, из-за которых немецкая овчарка может стать агрессивной
Без перегородок и тесноты: лайфхаки для уютной студии, чтобы каждый метр работал на вас
Хрустящая постная шаурма: идеальный перекус для работы и дороги

Достаточно ли капсул с рыбьим жиром, если вы не едите рыбу? Ответ вас удивит

1:12
Еда

Омега-3 жирные кислоты действительно важны для здоровья — они поддерживают сердце, снижают уровень холестерина, нормализуют давление и укрепляют кости. Однако способ их получения играет большую роль.

Приготовлен рыбы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Приготовлен рыбы
  • Рыба — не только омега-3. В ней содержатся белок, витамины и минералы, которые помогают организму усваивать жирные кислоты. Это делает рыбу более полезным и комплексным продуктом.
  • Добавки с рыбьим жиром бедны на витамины. Они не дают организму того же набора полезных веществ, а их эффективность всё ещё изучается.
  • Рыбий жир в капсулах может взаимодействовать с другими препаратами. Некоторые БАДы конфликтуют с лекарствами, поэтому принимать их без консультации с врачом не стоит.

Как часто нужно есть рыбу

Эксперты рекомендуют включать рыбу в рацион не реже двух раз в неделю. Это поможет поддерживать уровень омега-3 и обеспечит организм дополнительными питательными веществами. Если по каким-то причинам это невозможно, стоит задуматься о дополнительных источниках полезных жиров, но с осторожностью.

Уточнения

Ры́бий жи́р — животный жир, содержащийся в рыбе и получаемый из рыбы (например, из печени трески). Чаще всего добывается из мяса морских рыб холодных вод мирового океана — скумбрии, сельди и других жирных сортов рыбы.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Жена Юры Борисова повеселила зарубежных журналистов на премии Оскар
Российский шоу-бизнес
Жена Юры Борисова повеселила зарубежных журналистов на премии Оскар Аудио 
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Садоводство, цветоводство
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет Аудио 
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2
Экономика и бизнес
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2 Аудио 
Популярное
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть

В Екатеринбурге продают апельсины с карантинным вредителем. Насколько они безопасны, стоит ли их покупать и как правильно обрабатывать перед едой?

Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
США признали себя стороной конфликта в прокси-войне с Россией. Это открывает путь к миру Любовь Степушова ВАЗ-2102 Жигули. Первый массовый универсал Советского Союза Дмитрий Плотников Мёд вместо лекарств: как древние египтяне предвосхитили современную медицину — вы удивитесь Игорь Буккер
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Последние материалы
Франция говорит об угрозе, но посол едет в Москву – Захарова задалась вопросом
Звезда "Вампиров средней полосы" под следствием: Глеба Калюжного обвиняют в уклонении от армии
Будущее уже здесь: испанцы создали двигатель, который работает почти на всём
Ошибки, из-за которых немецкая овчарка может стать агрессивной
Без перегородок и тесноты: лайфхаки для уютной студии, чтобы каждый метр работал на вас
Хрустящая постная шаурма: идеальный перекус для работы и дороги
Всё это ужасно нравилось: Самбурская была в восторге от истерик возлюбленного — виной оказался отец певицы
Диабет можно победить: найден способ восстановить уровень глюкозы
Судебное разбирательство вокруг Universal Beverage Company: иск от Генпрокуратуры зарегистрирован
Двойной красный, без таймеров и мигающего зелёного: новые правила работы светофоров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.