Достаточно ли капсул с рыбьим жиром, если вы не едите рыбу? Ответ вас удивит

Омега-3 жирные кислоты действительно важны для здоровья — они поддерживают сердце, снижают уровень холестерина, нормализуют давление и укрепляют кости. Однако способ их получения играет большую роль.
Эксперты рекомендуют включать рыбу в рацион не реже двух раз в неделю. Это поможет поддерживать уровень омега-3 и обеспечит организм дополнительными питательными веществами. Если по каким-то причинам это невозможно, стоит задуматься о дополнительных источниках полезных жиров, но с осторожностью.
Ры́бий жи́р — животный жир, содержащийся в рыбе и получаемый из рыбы (например, из печени трески). Чаще всего добывается из мяса морских рыб холодных вод мирового океана — скумбрии, сельди и других жирных сортов рыбы.
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