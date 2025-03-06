Достаточно ли капсул с рыбьим жиром, если вы не едите рыбу? Ответ вас удивит

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Омега-3 жирные кислоты действительно важны для здоровья — они поддерживают сердце, снижают уровень холестерина, нормализуют давление и укрепляют кости. Однако способ их получения играет большую роль.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Приготовлен рыбы

Рыба — не только омега-3. В ней содержатся белок, витамины и минералы, которые помогают организму усваивать жирные кислоты. Это делает рыбу более полезным и комплексным продуктом.

В ней содержатся белок, витамины и минералы, которые помогают организму усваивать жирные кислоты. Это делает рыбу более полезным и комплексным продуктом. Добавки с рыбьим жиром бедны на витамины. Они не дают организму того же набора полезных веществ, а их эффективность всё ещё изучается.

Они не дают организму того же набора полезных веществ, а их эффективность всё ещё изучается. Рыбий жир в капсулах может взаимодействовать с другими препаратами. Некоторые БАДы конфликтуют с лекарствами, поэтому принимать их без консультации с врачом не стоит.

Как часто нужно есть рыбу

Эксперты рекомендуют включать рыбу в рацион не реже двух раз в неделю. Это поможет поддерживать уровень омега-3 и обеспечит организм дополнительными питательными веществами. Если по каким-то причинам это невозможно, стоит задуматься о дополнительных источниках полезных жиров, но с осторожностью.

Уточнения

Ры́бий жи́р — животный жир, содержащийся в рыбе и получаемый из рыбы (например, из печени трески). Чаще всего добывается из мяса морских рыб холодных вод мирового океана — скумбрии, сельди и других жирных сортов рыбы.



