Пюре как в ресторане: неожиданный ингредиент, который изменит вкус

Картофельное пюре — казалось бы, простое блюдо, но даже у опытных кулинаров оно не всегда получается идеально. Вместо воздушной текстуры может получиться клейкая масса, а вместо нежного вкуса — пресная основа. Чтобы этого избежать, важно знать кулинарные хитрости: какую технику использовать, когда добавлять молоко и какие ингредиенты помогут раскрыть вкус. Разбираемся, как приготовить пюре, которое будет бархатистым, лёгким и без единого комочка.
Правильное измельчение. Забудьте о блендере! При высокой скорости картофель выделяет слишком много крахмала, и пюре становится липким, как клейстер. Вместо этого используйте терку для пюре, крупное сито, венчик или миксер с насадками-венчиками.
Горячее молоко. Чтобы пюре получилось воздушным, молоко нужно вливать только горячим. Можно даже подогреть его прямо в кастрюле с картофелем перед взбиванием.
Правильные жиры. Традиционный вариант — масло и молоко, но можно заменить их жирными сливками, которые сделают текстуру более шелковистой.
Шеф-повар советует экспериментировать с ингредиентами.
Вот несколько интересных вариантов:
Карто́фельное пюре́ — пюре из картофеля. Картофельное пюре, как правило, употребляется в качестве гарнира, но может, в свою очередь, использоваться как ингредиент для приготовления других блюд.
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