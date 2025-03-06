Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самая богатая теннисистка мира Джессика Пегула перевезла соперниц на частном самолете
Ставки по ипотеке пойдут на спад: вот когда ждать ощутимого снижения
Хитин, мышцы и эволюция: раскрыт секрет невероятной силы жуков
Секретный ингредиент для острого зрения: почему батат стал обязательным в рационе
Как тренироваться, когда нет энергии: лучшие варианты для восстановления
Высокооктановый бензин: спасение для мотора или путь к перегреву
Новая технология в онкологии: рак отступает без химии и операций
Новый взгляд на оливье — добавьте копчёную рыбу, и вкус изменится кардинально
Хотите стильную спальню? Не используйте этот цвет — эффект вас разочарует

Пюре как в ресторане: неожиданный ингредиент, который изменит вкус

2:07
Еда

Картофельное пюре — казалось бы, простое блюдо, но даже у опытных кулинаров оно не всегда получается идеально. Вместо воздушной текстуры может получиться клейкая масса, а вместо нежного вкуса — пресная основа. Чтобы этого избежать, важно знать кулинарные хитрости: какую технику использовать, когда добавлять молоко и какие ингредиенты помогут раскрыть вкус. Разбираемся, как приготовить пюре, которое будет бархатистым, лёгким и без единого комочка.

Пюре
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пюре

Главный секрет кроется в способе приготовления

  • Правильное измельчение. Забудьте о блендере! При высокой скорости картофель выделяет слишком много крахмала, и пюре становится липким, как клейстер. Вместо этого используйте терку для пюре, крупное сито, венчик или миксер с насадками-венчиками.

  • Горячее молоко. Чтобы пюре получилось воздушным, молоко нужно вливать только горячим. Можно даже подогреть его прямо в кастрюле с картофелем перед взбиванием.

  • Правильные жиры. Традиционный вариант — масло и молоко, но можно заменить их жирными сливками, которые сделают текстуру более шелковистой.

Необычные добавки, которые меняют вкус пюре

Шеф-повар советует экспериментировать с ингредиентами.

Вот несколько интересных вариантов:

  • Ваниль и сливки. Неожиданное сочетание, которое идеально подходит к блюдам из белой рыбы.
  • Пармезан и трюфельное масло. Придаст пюре глубину вкуса и сделает его отличным дополнением к мясу.
  • Черный перец. Добавьте его побольше, и вкус пюре станет более насыщенным.
  • Чеснок и сметана. Подходят для запеканок и картофельных пирогов, но в классическом пюре их лучше не использовать.

Какое пюре подойдет к разным блюдам

  • К рыбе — пюре с ванилью и сливками.
  • К мясу — с пармезаном, трюфельным маслом и специями.
  • Для запеканок — с чесноком, сметаной и сыром.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ — пюре из картофеля. Картофельное пюре, как правило, употребляется в качестве гарнира, но может, в свою очередь, использоваться как ингредиент для приготовления других блюд.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Самое простое овсяное печенье без сахара и муки — готовится за 20 минут
Еда и рецепты
Самое простое овсяное печенье без сахара и муки — готовится за 20 минут Аудио 
Когда сажать томаты на рассаду? Ошибка с датой может стоить вам урожая
Садоводство, цветоводство
Когда сажать томаты на рассаду? Ошибка с датой может стоить вам урожая
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Еда и рецепты
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть Аудио 
Популярное
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть

В Екатеринбурге продают апельсины с карантинным вредителем. Насколько они безопасны, стоит ли их покупать и как правильно обрабатывать перед едой?

Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Сводка с фронта: ослепшая армия Украины, глобалистам и Зеленскому нужна вечная война Дмитрий Плотников Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Последние материалы
Ставки по ипотеке пойдут на спад: вот когда ждать ощутимого снижения
Хитин, мышцы и эволюция: раскрыт секрет невероятной силы жуков
Секретный ингредиент для острого зрения: почему батат стал обязательным в рационе
Как тренироваться, когда нет энергии: лучшие варианты для восстановления
Высокооктановый бензин: спасение для мотора или путь к перегреву
Новая технология в онкологии: рак отступает без химии и операций
Новый взгляд на оливье — добавьте копчёную рыбу, и вкус изменится кардинально
Хотите стильную спальню? Не используйте этот цвет — эффект вас разочарует
Смиряться или бежать наутёк? Анна Семенович дала чёткий ответ на вопрос о токсичных отношениях
Звезда Баварии в пролёте: Киммих оказался ненужным ни Реалу, ни Барселоне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.